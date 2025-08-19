Vi söker verksamhetsutvecklare och vakthavande befäl
Nerikes Brandkår / Brandmansjobb / Örebro Visa alla brandmansjobb i Örebro
2025-08-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nerikes Brandkår i Örebro
, Kumla
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Med anledning av kommande vakanser och ett behov av att öka takten i vårt utvecklingsarbete söker Räddningsregion Bergslagen verksamhetsutvecklare tillika vakthavande befäl till vår ledningscentral i Örebro.
RRB och VB-funktionen
Räddningsledningssystemet ansvarar för systemledning i geografin Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarnas län, Västra Götalands län och Västmanlands län.
De 17 ingående räddningstjänsterna leds av 13 räddningschefer. Våra resurser finns på 110 brandstationer som är lokaliserade i 42 kommuner där det spänner från enskilda organisationer till stora förbund.
RRB har varit i drift sedan drygt 5 år och vår ledningscentral är numera belägen i vår gemensamma ledningsplats Seglet, där vi är samlokaliserade med SOS Alarm och Polisregion Bergslagen.
Grundbemanningen är ett vakthavande befäl och ett larm- och ledningsbefäl dygnet runt, som tillsammans med operatörer från SOS Alarm hanterar drygt 10 000 händelser per år.
Som vakthavande befäl ansvarar du för arbetet i centralen och innehar bl.a. rollerna driftchef och ISK i ledningssystemet.
Räddningsregion Bergslagen är en avdelning inom Nerikes Brandkår vilket innebär att din anställning kommer att vara hos Nerikes Brandkår med placering i RRB. Har du en anställning i någon av våra ingående 17 räddningstjänster behåller du dock denna.
Närmaste chef är Verksamhetschefen Räddningsregion Bergslagen.
Tjänst "Verksamhetsutvecklare ledning och VB"
Du tjänstgör i grunden schemalagt som VB i ledningscentralen på ca 50%. Du täcker vakanta pass när andra VB är på utbildningar eller annan planerad frånvaro, vilket ökar andelen operativ tjänstgöring. Ca 30 % av arbetstid ägnas åt ledningsutveckling - antingen delvis som regional ledningsutvecklare (MSB-uppdrag) eller helt internt åt RRB. Övrig tid med olika arbetsuppgifter/projekt för RRB på uppdrag av verksamhetschefen.
Tjänst "Verksamhetsutvecklare höjd beredskap och VB"
Du tjänstgör i grunden schemalagt som VB i ledningscentralen på ca 50%. Du täcker vakanta pass när andra VB är på utbildningar eller annan planerad frånvaro, vilket ökar andelen operativ tjänstgöring. Ca 30 % av arbetstid ägnas åt utveckling av ledningssystemets övergripande förmåga under höjd beredskap inklusive arbete med säkerhetsskydd. Övrig tid med olika arbetsuppgifter/projekt för RRB på uppdrag av verksamhetschefen.
Tjänst "VB"
Utöver de två heltidstjänsterna tar vi även in intresseanmälningar till fler VB. Här är inriktningen primärt för dig som redan har en anställning i någon av de ingående räddningstjänsterna. Du tjänstgör i grunden schemalagt som VB på ca 50%, övrig tid inom ordinarie tjänst på hemmaplan.
Om dig
Förutom mycket god kunskap om kommunal räddningstjänst och vår roll i fred, kris och under höjd beredskap så är du också väl förtrogen med samverkande aktörer inom räddningstjänstområdet. Du har dessutom en mycket god förmåga att analysera, prioritera samt fatta beslut även under stressade situationer. Som medarbetare i verksamheten ska du i det dagliga arbetet uppvisa professionalitet, ansvarstagande, samarbetsförmåga och omtanke i ditt möte med andra människor.
Vi vill att du:
Är utbildat brandbefäl
Har erfarenhet som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst
Har goda IT-kunskaper
Är väl insatt inom ledning och samverkan
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande är om du har erfarenhet från arbete i systemledning och ledningscentral.
Tjänsten som VB är säkerhetsskyddsklassad enligt säkerhetsskyddslagen. Du som söker måste ha ett svenskt medborgarskap och kommer att genomgå en säkerhetsprövning där intervju och registerkontroll via säkerhetspolisen ingår.
Övrigt
Tillträde enligt överenskommelse.
Frågor skickar du med fördel på e-post driftchef@raddningsregionbergslagen.se
.
Verksamhetschef Magnus Bern når du på 010-176 20 61.
Fackliga företrädare på Nerikes Brandkår nås via växel 010-176 20 00.
Skicka din ansökan/intresseanmälan till driftchef@raddningsregionbergslagen.se
senast söndag 7 september. Skriv "Ansökan VB" i ämnesraden. I mejlet berättar du kort om dig själv och din bakgrund - och utförligare om vad som gör dig lämplig för den aktuella tjänsten, samt hur du kan bidra till utveckling av RRB:s verksamhet. Till intresseanmälan bifogar du även ditt CV.
Vi planerar för första intervjuer via Teams onsdag 10/9 och/eller fredag 12/9, ange gärna vad som fungerar för dig.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: rekrytering@nerikesbrandkar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan VB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nerikes Brandkår
(org.nr 222000-1016), https://www.nerikesbrandkar.se/omoss/jobbahososs/ledigatjanster
Nastagatan 10 A (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Jobbnummer
9464187