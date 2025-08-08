Vi söker verksamhetschef till Hjälpmedelscenter
Region Blekinge / Sjukvårdschefsjobb / Karlskrona Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlskrona
2025-08-08
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
Hjälpmedelcenter tillhör organisatoriskt Region Blekinge och styrs av en samverkansnämnd som representerar Blekinges fem kommuner och Region Blekinge.
Hjälpmedelscenter ska genom specialistkunskap om hjälpmedel medverka till att Blekinges invånare får hjälpmedel så att de kan leva ett så självständigt och friskt liv som möjligt. Områdena som hanteras är rörelsehinder, kommunikation och kognition, syn, medicinsktekniska behandlingshjälpmedel samt välfärdstekniska hjälpmedel. På Hjälpmedelscenter arbetar vi i tvärprofessionella team för att möta vårdtagares och förskrivares behov.
Om jobbet
Som verksamhetschef är din huvuduppgift att strategiskt leda utvecklingen av verksamheten samt ytterst ansvara för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du är första linjens chef för tre avdelningschefer. Du arbetar för att ge verksamhetens medarbetare de förutsättningar deras uppdrag kräver - för detta krävs ett strukturerat samarbete i de olika processerna och i samverkan med andra aktörer.
Tillsammans med regionens verksamhetschefer arbetar du med övergripande utvecklingsuppdrag. Du rapporterar till hälso- och sjukvårdschefen för delområdet Medicinsk service och du är en av fem verksamhetschefer i ledningsgruppen. Det finns stödfunktioner kopplade till din verksamhet samt möjligheter till personlig utveckling och deltagande i Region Blekinges chefsprogram. Du erbjuds också intern- och externutbildning inom verksamhetens olika områden.
Som verksamhetschef för Hjälpmedelscenter rapporterar du även gentemot samverkansnämnden.
Om dig
Vi söker dig som är tydlig, trygg och kommunikativ i ditt ledarskap. Du är mål- och resultatorienterad och välkomnar digitala verktyg samt processer för att nå framåt. Du har en högskole/universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Erfarenhet av chefs- och ledarskap samt strategisk planering, prioritering och uppföljning av verksamhet är nödvändigt för rollen.
Ditt förhållningssätt präglas av framåtanda och prestigelöshet och ditt ledarskap genomsyras av tillit och förtroende. Du leder genom andra samt skapar engagemang, gemenskap och delaktighet, det visar sig genom goda relationer och samarbeten både inom och utanför verksamheten.
Du visar på mod och kraft att genomföra beslut och driva förbättringsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Du är intresserad av att främja det tvärprofessionella samarbetet både inom verksamheten och med angränsande verksamheter.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/461". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hjälpmedelscenter Kontakt
Maria Arvidsson Karlsson 0455-734001 Jobbnummer
9450517