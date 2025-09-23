Vi söker verksamhetschef till Attendo hemtjänst Gävle
2025-09-23
Brinner du som ledare för att helhjärtat ge trygghet och omsorg till de som behöver stöd i vardagen? Då har du kommit rätt! Vi på Attendo, söker nu en verksamhetschef till vår hemtjänstverksamhet i Gävle.
Om rollen
Som verksamhetschef leder du arbetet på enheten med ansvar för den dagliga driften och verksamhetsplaneringen. Du ger medarbetarna de bästa förutsättningarna, för att bidra med en god och kvalitativ omsorg.
Du får tillgång till ett färdigt koncept som grundar sig på ett väl inarbetat kvalitetsarbete och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd från regionala resurser samt kvalitets-, ekonomi-, marknads- och HR-avdelning.
Du ingår i en kompetent och engagerad ledningsgrupp där du får stöd och vägledning för att nå framgång i din roll och du rapporterar direkt till Regionchef. Vi har en decentraliserad organisation där du får utrymme att utveckla dina idéer och ledarstil.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvar för den dagliga operativa verksamheten, personal och schemaläggning
Bedriva systematiskt kvalitets- och verksamhetsutveckling
Säkerställa att avtal, uppdrag och regelverk efterföljs
Bedriva löpande kontakt med kunder, medarbetare och anhöriga
Ekonomi och budget kopplat till verksamheten
Säkerställa beläggning utifrån budget och uppsatta mål
Samarbeta med stödfunktioner inom koncernen
Vem är du?
Din utbildningsbakgrund behöver stämma överens med de formella krav som gäller för att vara tillståndsbärare för verksamheten i enlighet med kvalifikationskraven nedan. Därtill är du en trygg ledare med tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen. Som ledare är du kommunikativ, förtroendeingivande och sätter kunden i centrum.
För att lyckas i rollen är du resultatorienterad och trivs med ett arbete som ställer krav på flexibilitet och utförs i ständig förändring. Du tillämpar ett coachande, lösningsfokuserat arbetssätt och tycker om att arbeta med och mot uppsatta mål. Dessutom har du förståelse för och kunskaper i ekonomi och kan följa upp och analysera verksamhetens resultat.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare, sjuksköterska eller annan likvärdig utbildning, enligt krav från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att vara tillståndsbärare.
Utbildning i socialrätt minst 7,5 hp (om ej utbildad socionom)
Minst 3 års praktisk erfarenhet av heltidsarbete inom omsorgsverksamhet.
Minst 3 års erfarenhet av ledande befattning inom hälso-och sjukvård och/eller social omsorg. Erfarenheten ska vara förvärvad under de senaste fem åren.
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk analys
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
B-körkort
Meriterande om du därtill har:
Erfarenhet från arbete inom privat omsorgsverksamhet/hemtjänst
Erfarenhet av att leda verksamheter i utveckling och förändring
Arbetat i en större organisation och/eller företag i stark tillväxt
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. För slutkandidat kommer vi förutom referenser ta en kreditupplysning som en del av rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdag den 2025-10-20 , rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden.
Om tjänsten
Vi tillämpar provanställning och en grundförutsättning för att anställning ska gå över till tillsvidare är att IVO beviljar vår ansökan om att du ska stå på tillståndet för respektive verksamhet.
Placering: Gävle
Tjänstgöringsgrad: heltid, tillsvidare Tillträde: Enligt överenskommelse
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Therese Cederlund, rekryteringsansvarig för annonsen. Mail: therese.cederlund@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Detta är ett heltidsjobb.
Attendo Sverige AB (org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/
Attendo Sverige
Therese Cederlund therese.cederlund@attendo.se
9521944