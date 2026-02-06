Vi söker vass Rekryterare till enhetens växande bemanningsteam!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Helsingborg
2026-02-06
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där dagarna är fyllda av energi, ansvar och möjligheten att påverka? Har du ett naturligt driv för att jobba med människor, ett sinne för struktur och affärsmannaskap? Då kan det här vara nästa steg för dig.
Hos StudentConsulting får du chansen att kombinera ditt intresse för människor med ditt intresse för affärsutveckling och rekrytering/bemanning. Vi söker nu en rekryterare som kommer att arbeta nära en av våra största kunder.
Som rekryterare hos StudentConsulting har du ansvar för att matcha, bemanna och utveckla vårt samarbete med kunden. Du blir en viktig spelare i kommunikationen mellan kundens organisation, våra konsulter och våra interna kollegor. Din vardag kommer att präglas av variation - här händer det mycket, varje dag.
Du kommer att driva hela rekryteringsprocessen, från att identifiera behov hos kunden till att hitta, intervjua och anställa rätt kandidater. I rollen ingår att sköta avropshantering, administrera bemanning efter flöden och prognoser, arbeta för att säkerställa hög leveranssäkerhet, säkerställer att rutiner och riktlinjer efterlevs. Du ansvarar för schemaläggning och ser till att bemanningen fungerar smidigt under både normalläge och toppar, samtidigt som du har tät dialog med arbetsledning kring dagliga förändringar i kundens verksamhet. Du arbetar med ständiga förbättringar för att stärka samarbetet mellan oss och kunden.
Du är ansiktet utåt. Som rekryterare hos StudentConsulting representerar du oss på jobbmässor, arbetsmarknadsdagar och events, och du arbetar aktivt för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. I tät dialog med kundansvarig/konsultchef hanterar du personalärenden, arbetsmiljöfrågor, konsultaktiviteter, merförsäljning, uppföljnng samt nyanställnng/utveckling/avveckling.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en akademisk examen inom Personal och Arbetsliv eller liknande. Du har erfarenhet av rekrytering, bemanning eller HR, gärna inom logistik eller annan volymintensiv verksamhet. Du trivs i en miljö där det händer mycket och där din förmåga att planera, prioritera och agera snabbt gör skillnad. Du har en naturlig känsla för att bygga relationer, och samtidigt en tydlig struktur i ditt arbetssätt.
Som person är du trygg, kommunikativ och förtroendeingivande. Du har ledaregenskaper och ett genuint engagemang för både människor och resultat. Att hantera personalärenden, motivera och följa upp medarbetare samt arbeta för en trygg och trivsam arbetsmiljö ser du som en självklar del av ditt ansvar.
Då arbetet är av administrativ karaktär ställer det höga krav på organisationsförmåga, men också effektivitet i arbetet. Det kräver att du är duktig på att prioritera dina arbetsuppgifter och du förstår vikten av att hålla deadlines.
Hos StudentConsulting blir du en del av ett företag där människan står i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats präglad av gemenskap, personligt ansvar och högt tempo. Här får du vara en del av ett härligt team som brinner för sitt arbete, samtidigt som du får möjlighet att växa både professionellt och personligt. Vi satsar på intern utbildning, utvecklingsmöjligheter och ett starkt stöd i din vardag - oavsett om det handlar om att vässa intervjutekniken, driva projekt eller kliva in i en ledande roll på sikt.
Vi intervjuar löpande, så ta chansen att söka denna spännande roll! Vi kommer att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt kandidat! Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till mig på jennie.lindholm@studentconsulting.com
Välkommen till StudentConsulting - där människor, möjligheter och framtid möts.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
https://www.studentconsulting.com
252 24 HELSINGBORG
StudentConsulting
Jennie Lindholm jennie.lindholm@studentconsulting.com
