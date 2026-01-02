Vi söker varuplockare för extrajobb i Piteå med omnejd
2026-01-02
Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
I rollen som merchandiser/varuplockare kommer du att vara nyckeln till att skapa en inspirerande och lockande butiksmiljö. Du kommer att åka till olika butiker för att fylla på, fronta, underhålla samt beställa varor för våra kunder i Piteå, Luleå och Boden med omnejd.
Ditt huvudsakliga ansvar i din roll är att säkerställa att varorna är korrekt placerade och presenterade på ett sätt som ökar försäljningen. Du kommer att använda din goda organisationsförmåga för att planera och genomföra dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Personliga egenskaper Vi söker dig som är kreativ, självgående och har en god förmåga att ta egna initiativ. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och har förmågan att planera ditt arbete effektivt. Som person är du serviceinriktad och ansvarstagande, med ett starkt driv att hitta lösningar i det dagliga arbetet. Du har ett öga för detaljer och arbetar noggrant för att säkerställa hög kvalitet i det du gör. Erfarenhet av varuplock, merchandising eller liknande arbetsuppgifter inom detaljhandeln är meriterande.Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till bil
Anställningsform Tjänsten är på cirka 8 timmar i veckan. Arbetet är förlagt måndag till fredag dagtid. Det finns möjlighet att själv planera vilken dag du kan besöka butikerna. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders prövotid. Du kommer att vara anställd av Storesupport by Job&Talent och arbeta ute hos våra kunder. Start enligt överenskommelse.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Så ansöker du
