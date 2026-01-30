Vi söker Värmetekniker - underhållsplanering till Gislaved Energi
2026-01-30
Gislaved Energi Koncern AB är ett helägt dotterbolag av Gislaved kommun via moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB. Gislaved Energi Koncern AB består i sin tur av tre dotterbolag, Gislaved Energi AB, Gislaved Energi Elnät AB och Gislaved Energi Service AB. Gislaved Energi Koncern AB har totalt 22 anställda och omsätter 130 miljoner kronor. Vi levererar 160 GWh el och ca 50 GWh värme. Vi arbetar med eldistribution, elhandel, fjärrvärme, elproduktion, gatubelysning och energitjänster såsom laddstationer, solceller och energianalyser.
Värmetekniker - underhållsplanering
Till Gislaved Energi söker vi nu en Värmetekniker med fokus på underhållsplanering och som vill vara med och bidra till en säker, effektiv och framtidssäkrad fjärrvärmeproduktion i Gislaveds kommun.
Om jobbet
I den här rollen arbetar du med drift, optimering och planering av underhåll av våra värmeproducerande anläggningar. Du blir en del av vårt team av värmetekniker och har en viktig funktion i att säkerställa hög tillgänglighet och driftsäkerhet i våra anläggningar.
Planera, schemalägga och genomföra underhåll av Gislaved Energis anläggningar inom fjärrvärme och elproduktion
Koordinera arbete med intern och extern personal
Budgetera, upphandla och säkerställa tillgång till material och resurser inför projekt- och underhållsarbeten
Förvalta och utveckla vårt underhållssystem och underhållsprocesser
Bidra till en hög driftsäkerhet, effektivitet och tillgänglighet i fjärrvärmeproduktionen
Drifta våra produktionsanläggningar
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten, cirka var 5:e vecka.
Om dig
Vi ser gärna att du har relevant teknisk utbildning. Det kan t.ex. vara drifttekniker, drift-, sjö-, eller energiingenjör med inriktning mot Kraft Värme Energi och/eller Process. Det kan också vara att du har motsvarande erfarenhet från branschen.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt, samt B-körkort.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet från fjärrvärmebranschen eller drift av pannanläggningar
Erfarenhet av underhållssystem (extra meriterande med kunskap i Fiix)
Erfarenhet av el och styrsystem i industrianläggningar
God datorvana och vana att arbeta i digitala system för drift, övervakning och underhåll
Då vi är ett litet team med breda arbetsuppgifter vill vi trycka på att det är viktigt att du är flexibel, nyfiken, initiativrik och känner ett ansvar för verksamheten. Genom att ha en positiv attityd är du mån om att bidra till den goda stämningen på jobbet. Du är strukturerad och tycker om att planera för framtiden och skapa ordning omkring dig.
Lena Brantberg, Rekryterare, BraPersonal, 0703-508909, lena.brantberg@brapersonal.nu
Ansökan
Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker successivt vill vi därför gärna att du inte väntar med att skicka in din ansökan.
I rekryteringen samarbetar Gislaved Energi med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Gislaved Energi.
