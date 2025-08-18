Vi söker vårdenhetschef till öppenvården inom Reumatologi
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhetsområde Reumatologi bedriver länssjukvård och högspecialiserad vård för patienter med reumatiska och andra inflammatoriska sjukdomar.
Det finns slutenvård, öppenvård, en enhet för klinisk forskning och en behandlingsenhet.
Reumatologisk öppenvård är en organisatorisk enhet placerad med en större mottagning och rehabbassäng på Sahlgrenska sjukhuset och en mindre mottagning och dagrehabiliteringsenhet på Mölndal sjukhus. Patientvolymen omfattar drygt 10 000 patienter och vi tar emot 2000 nya patienter årligen. Vårt mål är att i rätt tid och på rätt nivå erbjuda kunskapsbaserad, effektiv och patientsäker vård till patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom.
På mottagningarna är en stor del av medarbetarnas arbete provtagning och uppföljning av immunmodulerande behandlingar, men också av mer ordinärt mottagningsarbete och att motivera och stödja patienter. Mycket av patientkontakten sker via telefon och 1177.
Vad erbjuder vi?
Ett roligt och utvecklande arbete. Du kommer att arbeta tillsammans med övriga chefer inom kliniken och verksamhetsutvecklare för att bidra till utveckling för hela verksamhetsområdet. Som vårdenhetschef är du del i en framåtsiktande ledningsgrupp som gärna vill arbeta tillsammans med dig.
Om ditt framtida chefsuppdrag
Som vårdenhetschef har du har personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Du arbetar nära medicinskt ansvarig sektionschef och tycker om att arbeta i team, tänka nytt, engagera och motivera medarbetarna och arbetar aktivt med deras kompetensutveckling. Förändringsarbeten med fokus på processer och arbetssätt känns som positiva utmaningar för dig, där hög kvalitet och patientsäkerhet utgör basen.
Din medarbetargrupp består av cirka 20 personer. Du spenderar majoriteten av din tid på mottagningen på Sahlgrenska sjukhuset men är också på plats på Mölndalsmottagning någon gång varje vecka. Du arbetar aktivt i teamet inom din enhet och övriga enheter inom Reumatologi för att driva och uppfylla verksamhetsmål. Du har en förmåga att främja ett gott arbetsklimat som genomsyrar gott samarbete samt skapar känsla av gemenskap och trygghet i medarbetargruppen.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning inom grundprofessionen.
Om dig
Vi söker dig som minst har en treårig vårdrelaterad högskoleutbildning med kandidatexamen eller motsvarande. Du har erfarenhet som chef och ett genuint intresse av ledarskap. Akademisk bakgrund såsom magister, master eller forskarutbildning är meriterande.
Du är en trygg lagspelare med god självkännedom som skapar förtroende och engagemang hos medarbetarna i det dagligt arbete. Du har drivkraft att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete och stort intresse för hur digitalisering kan underlätta för patienter och medarbetare. Du är prestigelös i kommunikation och arbete med övriga chefer på verksamheten och har förmåga att se till verksamhetens helhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi planerar att genomföra intervjuer 10, 15 och 16 september.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-08-18Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/3431". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Reumatologi Kontakt
Verksamhetschef, Katarina Almehed 076-9402615 Jobbnummer
9461751