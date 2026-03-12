Vi söker Vakthavande befäl till Räddningstjänsten Halmstad
Halmstads Kommun / Brandmansjobb / Halmstad Visa alla brandmansjobb i Halmstad
2026-03-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst i en organisation med höga ambitioner.
Som Vakthavande befäl hos Räddningstjänsten Halmstad är du en del av Ledningssystem Räddsam Halland. Tjänsten innebär skifttjänstgöring i vår räddningsledningscentral där vi är samlokaliserade med SOS Alarm.
I funktionen som Vakthavande befäl förväntas du fullgöra de roller som är knutna till uppdraget, där du i egenskap av driftchef leder det löpande arbetet inom den övergripande ledningen på uppdrag av räddningsledningschefen.
Utöver operativ tjänstgöring så ansvarar våra Vakthavande befäl för olika driftområden inom vilka en anpassning kan ske utifrån din bakgrund och erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst:
- Erfarenhet som operativt brandbefäl inom övergripande- eller skadeplatsnära ledning.
- Ledningskurs 1 SL eller motsvarande såsom RL- A
- Körkort: B-körkort (lägst)
Meriterande:
- Ledningskurs 2 IL eller motsvarande såsom RL-B
- Brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB)
- Ledningskurs 3 LLB
- Ledningskurs 3 VH B/RCH
Vem du är
- Du är trygg i ditt beslutsfattande och kan agera tydligt även under stress.
- Du har hög analytisk förmåga och kan skapa överblick även vid komplexa händelser.
- Du har god kommunikativ förmåga och samarbetar väl med andra.
- Du trivs i en roll med stort ansvar och varierande arbetsuppgifter.
- Du tar initiativ, driver utveckling och bidrar till en god arbetsmiljö.
Övrig information
Tjänsten innebär krigsplacering med anställningsavtalet som grund.
Vårt ledningssystem befinner sig i en spännande och expansiv fas där vi, tillsammans med ett flertal andra organisationer i Västra Götaland, har påbörjat ett arbete med att skapa ett gemensamt ledningssystem. Denna utveckling innebär att vi kommer att få en förändring i fördelningen av våra ledningsfunktioner på samtliga nivåer inom övergripande ledning. Till exempel kan det innebära att vissa av dagens Vakthavande befäl i stället kommer att inneha funktionen Larm- och ledningsbefäl i ett nytt ledningssystem.
Anställningen regleras av Allmänna Bestämmelser (AB) med tillämpning av Bilaga R.Intervjudagar kommer att vara den 25:e samt 30:e mars och meddelande om erbjudande av tjänst kommer att lämnas i april 2026.
Räddningstjänsten Halmstad värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!
Räddningstjänstens främsta uppgift är att säkra ett förebyggande brandskydd. Vid olyckor är vår uppgift att minska konsekvenserna för den enskilde och för samhället. Vårt arbete ska präglas av omtanke och ske i nära samarbete med övriga delar av samhället.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Kontakt
Mattias Sjöström, verksamhetschef mattias.sjostrom@halmstad.se 070-3792305 Jobbnummer
9794195