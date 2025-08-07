Vi söker utvecklingsinriktade teknisk säljare till Umeå
Systemair AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2025-08-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Systemair AB i Umeå
, Härnösand
, Luleå
, Sundsvall
, Boden
eller i hela Sverige
Systemair är en världsledande koncern inom ventilation med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Företaget tillverkar och marknadsför energieffektiva och hållbara produkter som bidrar till ett förbättrat inomhusklimat och minskade koldioxidutsläpp. Vi ser till att det finns ren luft som gör att vi människor kan leva och verka tillsammans.Systemair Sverige AB är ett dotterbolag inom koncernen med egen tillverkning och försäljning. Huvudkontoret är beläget i Skinnskatteberg med två fabriker, ett tekniskt center och laboratorium. Försäljningen sker via en export- respektive en svensk försäljningsorganisation. Systemair har 12 säljkontor runtom i Sverige
Ventilationsbranschen är i fokus och det finns ett stort behov av att skapa rätt inomhus klimat med hjälp av energioptimering och tekniska lösningar. I ditt dagliga arbete jobbar du med kundanpassade ventilationslösningar och drivs av att erbjuda kunden den bästa lösningen. Som teknisk säljare med utgångspunkt Umeå, är du en del av ett team med stort tekniskt kunnande och erfarenhet. Vi erbjuder dig stora möjligheter att i ett internationellt företag, under stort eget ansvar utveckla och bygga din del av regionen. Hela tiden i samarbete med och stöttad av kollegor i regionen och övriga Sverige.
Som person har du ett stort eget driv och är van att bygga relationer, är lyhörd och anpassar ditt sätt att möta olika typer av människor. Du kommer representera hela Systemairs produktportfölj varför teknikfrågor och god kommunikationsförmåga är något som motiverar dig. Du är van att arbeta självständigt och samtidigt en lagspelare som ser det som en självklarhet att bidra till ditt teams gemensamma framgång. Du motiveras av att identifiera nya affärsmöjligheter samtidigt som du drivs av att följa upp pågående projekt och aktiviteter.
Vi ser gärna att du har en teknisk utbildningsbakgrund med erfarenhet inom till exempel Ventilation, VS eller närliggande branscher. Det är meriterande om du också har kunskap inom styr-och reglerteknik, och kanske arbetar du redan idag med försäljning av liknande produkter.
Är du självgående, lösningsorienterad, uppskattar högt tempo och motiveras av komplexa och långsiktiga affärer så är det här rätt tjänst för dig.
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen är du varmt välkommen att kontakta Regionchef, Anna-Karin Wallon på anna-karin.Wallon@systemair.se
telefon 0703-147 793. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HRBP, Henrik Nilsson på henrik.nilsson@systemair.se
eller telefon 076-100 44 53.
Vi motser din ansökan senast 2025-08-29. Vi arbetar med löpande intervjuer så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
• Systemair stävar efter jämställdhet och mångfald och arbetar aktivt med dessa frågor.
• Systemair har tagit ställning till rekryteringskanaler och tackar nej till annonsförsäljning och rekryteringstjänster. Ersättning
Systemair Sverige AB tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Systemair AB
(org.nr 556160-4108), http://www.systemair.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9449725