Vi söker utvecklingsingenjörer CV90 på avdelningen för fordonsprogramvara
BAE Systems Hägglunds AB / Datajobb / Örnsköldsvik Visa alla datajobb i Örnsköldsvik
2026-04-09
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Umeå
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Har du ett genuint teknikintresse med inriktning mot elektronik och inbyggda system? Trivs du med att arbeta tillsammans med andra? Vill du arbeta i en miljö där du är med från idé till färdig produkt? Vi söker ingenjörer som vill arbeta med våra högteknologiska produkter och bli en del av vårt team i Örnsköldsvik. Välkommen till BAE Systems Hägglunds!
Vad vi erbjuder dig
Rollen kan anpassas utifrån önskemål och arbetslivserfarenhet, oavsett om du är nyutexaminerad eller senior ingenjör. Du har goda möjligheter att utvecklas hos oss både yrkesmässigt och som person, vi vill satsa på dig långsiktigt!
Du kommer till ett etablerat team med många erfarna där samarbete och hjälpsamhet är ledord och det är nära till skratt och humor.
Din framtida utmaning
BAE Systems Hägglunds satsar långsiktigt och söker ingenjörer som vill jobba med utveckling av programvara till våra produkter, där fortsatt digitalisering av våra produkter är ett av företagets viktigaste områden.
Till denna roll söker vi dig som vill jobba med programmering i C eller C++ för att utveckla mjukvara till våra produkters fordonsystem. Hos oss kommer du att utmanas till kvalificerad problemlösning inom inbyggd mjukvara i projekt som karaktäriseras av högteknologisk och komplex mjukvaruutveckling.
Som ingenjör på avdelningen kommer du att ansvara för ett visst område, det kan vara arkitektur eller delsystem. För dig som gillar kombinationen av praktiskt arbete och systemkunskap är denna tjänst som klippt och skuren. Vi har möjlighet att gå ut i våra verkstäder och testa. Det finns även möjlighet att installera programvara hos våra kunder. Den kombinationen är unik.
Den du är
Vi ser gärna att du har akademisk utbildning med inriktning inom datateknik, elektronik eller liknande.
Du bör ha kunskap och erfarenhet i programmeringsspråk så som C, C++ eller scriptspråk som Python. Meriterande är kunskap inom modellbaserad utveckling i MATLAB-Simulink och erfarenhet av inbyggda system.
För denna roll lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, där egen drivkraft och engagemang värderas högt. Du ser värdet av att dela med dig av dina kunskaper samt lära dig av andra. Du är serviceinriktad med förmåga att snabbt ta till dig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Vidare gillar du att hålla dig uppdaterad på ny teknik och är nyfiken på att lära dig mer om saker du inte kan.
God svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Vad du blir en del av
Ett viktigt och spännande jobb i ett företag i stark långsiktig tillväxt! Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
Publiceringsdatum2026-04-09
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef för Vetronics Software, Johan Persson, 0660-803 56 alternativt rekryteringskonsult Cathrine Lind, AxÖ Consulting, 070-577 06 18.
Vi arbetar med försvarssekretess och exportkontroll, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik och möjlighet till delvis distansarbete.
Om du inte redan bor här, ser vi ser gärna att du blir en av alla som tagit steget och flyttat till Örnsköldsvik för jobb hos oss med möjligheten att kombinera karriär med allt som Höga Kusten har att erbjuda. Självklart erbjuder vi generöst flyttbidrag och goda villkor i övrigt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Patrik Wågström, Unionen 0660-80112 Jobbnummer
9845295