Vi Söker Utvecklingsingenjör Inom El Och Automation Till Emba
Oak Consultant Group AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2025-12-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oak Consultant Group AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en innovativ miljö där ingen dag är den andra lik? Då vill vi att du läser vidare!
Vi på EMBA söker nu en Utvecklingsingenjör inom El och Automation - en nyckelperson som bidrar till att våra konverteringsmaskiner blir ännu smartare och effektivare!
Välkommen att bli en del av EMBA!
Vad erbjuder EMBA dig
Hos EMBA får du arbeta i en kultur som präglas av öppenhet, samarbete och engagemang. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med spännande produkter och möjlighet att arbeta kreativt i hela utvecklingskedjan - från idé till slutprodukt. Här får du goda förutsättningar att utvecklas både personligt och professionellt.
Du blir en viktig medarbetare i EMBAs organisation!
Om rollen
Som Utvecklingsingenjör inom El och Automation blir du en del av vårt kompetenta Automations-team för eftermarknad, vårt uppdrag är att leda och/eller deltaga i utvecklingsprojekt för styrsystemet i våra konverteringsmaskiner. Rollen är mångsidig och du kommer få arbeta med kundnära produktutvecklingsprojet och utveckling av nya maskinmodeller. Du bidra även till förbättringar av befintliga maskiner, kundanpassade lösningar och stödjer vår serviceorganisation och ger support för installerade maskiner.
I din vardag kommer du bland annat att:
Programmera PLC, huvudsakligen i ladder
Arbeta med elkonstruktion
Samarbeta med kollegor och kunder i en internationell miljö
Delta i utlandsresor (cirka 3-5 per år)
Vem söker vi
Vi söker dig som är analytisk och drivande, med ett stort och genuint tekniskt intresse och en stark problemlösningsförmåga. Du arbetar lika bra självständigt som i team och då du kommer ha mycket kontakter internt och externt med kunder och leverantörer vill vi att du trivs med och har en god samarbetsförmåga. Vidare är du initiativrik, lösningsorienterad och inspireras av att utveckla nya idéer och driva innovation framåt.
Du har:
Högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utbildning / erfarenhet, gärna med inriktning mot automation, data eller elektronik
Några års erfarenhet av liknande område och arbete med automationsprojekt
Kunskaper i elkretsschemaläsning och PLC-programmering
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift då våra kunder är internationella
Erfarenhet av att leda och driva projekt är meriterande.
Om EMBA
EMBA Machinery AB - Ledande inom hållbara konverteringslösningar för wellpappindustrin.
Vi utvecklar, tillverkar och levererar högkvalitativa konverteringsmaskiner som möter den globala wellpappindustrins behov. På EMBA i Örebro är vi cirka 170 anställda som arbetar med hela värdekedjan från FoU till tillverkning, försäljning, service och support. Tillsammans med våra systerbolag i USA och Tyskland samt försäljningsrepresentanter världen över har vi en stark global närvaro.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter och processer, samtidigt som vi skapar en bättre arbetsmiljö genom att uppmuntra våra medarbetares engagemang och möjligheter till personlig utveckling. Kunddriven utveckling och engagerade medarbetare har lett till att EMBA är en av de ledande aktörerna på marknaden.
About us - EMBA Machinery
Välkommen med din ansökan!
EMBA samarbetar med Oak Consulting i denna rekrytering. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till HR-konsult Maria Roseen på tel.070-259 05 07. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 25 januari 2026 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
(org.nr 556936-4283), https://www.oakconsulting.se/ Arbetsplats
Oak Consulting Kontakt
Maria Roseen maria.roseen@oakconsulting.se 070-259 05 07 Jobbnummer
9634619