Vi söker utredande socialsekreterare inom barn och unga!

Socialförvaltningen arbetar aktivt för att vara där för de som behöver lite extra stöd och hjälp när livet är som mest utmanande. Oavsett om det handlar om barn, tonåringar eller vuxna, är socialförvaltningen där för att göra livets sociala berg-och-dalbana lite lättare att åka på. Brinner du för människors självständighet och vill vara deras hjälpande hand på resan? Då är det hos oss du ska vara!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
I rollen utreder du barn och unga som far illa enligt BBiC:s dokumentationssystem. Arbetet innebär att genomföra rättssäkra utredningar med barnets bästa i fokus, i nära samverkan med barn, vårdnadshavare och andra viktiga aktörer runt barnet.
Du blir en del av en verksamhet med en stark utvecklingskultur och en tydlig grund att stå på genom välfungerande rutiner och processer. Här finns goda förutsättningar att arbeta strukturerat och samtidigt bidra med egna idéer. Vi ser gärna att du vill vara med och utveckla arbetssätt, delta i metodutveckling och aktivt bidra till att stärka kvaliteten i vårt arbete för barn och unga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du har gärna erfarenhet av arbete med våld i nära relationer och har genomgått relevanta utbildningar såsom PATRIARK, IRISK eller motsvarande. Det är meriterande om du har kunskap i och erfarenhet av Signs of Safety och motiverande samtal (MI).
Du har lätt för att samverka med andra och trivs i samarbete med både kollegor och externa aktörer. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och är trygg i dokumentationsarbetet. Erfarenhet av verksamhetssystemet LifeCare är meriterande.
Vi värdesätter arbetsglädje och god gemenskap, så du får gärna ha nära till skratt och uppskatta att arbeta i en grupp där vi trivs tillsammans. Körkort är nödvändigt för tjänsten.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
