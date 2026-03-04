Vi söker utbildare inom juridik med inriktning mot upphandling

Vill du vara med och utbilda framtidens specialister inom inköp och upphandling? Vi söker nu en engagerad och kunnig utbildare till en eftergymnasial yrkesutbildning inom inköps- och upphandlingsområdet.
Om uppdraget
Du kommer att ansvara för en juridikkurs inom ramen för en tvåårig yrkesutbildning. Kursen syftar till att ge de studerande både grundläggande och tillämpade kunskaper inom affärsjuridik med särskilt fokus på regelverk som styr upphandlings- och inköpsprocesser.
Undervisningen ska ge de studerande förmåga att:

Tolka och tillämpa nationell och EU-rättslig lagstiftning kopplad till upphandling

Förstå samspelet mellan avtalsrätt, konkurrensrätt och upphandlingsregelverk

Upprätta och tolka avtal och avtalsvillkor

Analysera juridiska frågeställningar i praktiska upphandlingssituationer

Reflektera kring juridiska aspekter av digitalisering och AI i inköpsprocesser

Kursen innehåller både teoretiska genomgångar och praktiskt tillämpade moment och examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.
Uppdragets omfattning

Undervisning under en avgränsad period under höstterminen

Undervisning dagtid

Ansvar för planering, genomförande och examination

Tillgång till digital lärplattform

Möjlighet till viss undervisning på distans

Vi söker dig som:

Har juristexamen eller motsvarande relevant akademisk utbildning

Har dokumenterad erfarenhet av arbete med upphandling och inköp

Har goda kunskaper inom affärsjuridik och EU-rätt

Är van att arbeta med avtalsfrågor

Är pedagogisk, strukturerad och trygg i rollen som utbildare

Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning inom yrkesutbildning eller annan eftergymnasial utbildning.
Vi erbjuder

Ett kvalificerat och självständigt uppdrag

Motiverade och yrkesinriktade studerande

En utbildning i nära samverkan med arbetslivet

Möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens yrkeskompetens

Sista dag att ansöka är 2026-03-12
