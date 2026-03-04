Vi söker utbildare inom juridik med inriktning mot upphandling
Ecareer AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecareer AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Södertälje
, Uppsala
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utbilda framtidens specialister inom inköp och upphandling? Vi söker nu en engagerad och kunnig utbildare till en eftergymnasial yrkesutbildning inom inköps- och upphandlingsområdet.
Om uppdraget
Du kommer att ansvara för en juridikkurs inom ramen för en tvåårig yrkesutbildning. Kursen syftar till att ge de studerande både grundläggande och tillämpade kunskaper inom affärsjuridik med särskilt fokus på regelverk som styr upphandlings- och inköpsprocesser.
Undervisningen ska ge de studerande förmåga att:
Tolka och tillämpa nationell och EU-rättslig lagstiftning kopplad till upphandling
Förstå samspelet mellan avtalsrätt, konkurrensrätt och upphandlingsregelverk
Upprätta och tolka avtal och avtalsvillkor
Analysera juridiska frågeställningar i praktiska upphandlingssituationer
Reflektera kring juridiska aspekter av digitalisering och AI i inköpsprocesser
Kursen innehåller både teoretiska genomgångar och praktiskt tillämpade moment och examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.
Uppdragets omfattning
Undervisning under en avgränsad period under höstterminen
Undervisning dagtid
Ansvar för planering, genomförande och examination
Tillgång till digital lärplattform
Möjlighet till viss undervisning på distans
Vi söker dig som:
Har juristexamen eller motsvarande relevant akademisk utbildning
Har dokumenterad erfarenhet av arbete med upphandling och inköp
Har goda kunskaper inom affärsjuridik och EU-rätt
Är van att arbeta med avtalsfrågor
Är pedagogisk, strukturerad och trygg i rollen som utbildare
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning inom yrkesutbildning eller annan eftergymnasial utbildning.
Vi erbjuder
Ett kvalificerat och självständigt uppdrag
Motiverade och yrkesinriktade studerande
En utbildning i nära samverkan med arbetslivet
Möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens yrkeskompetens
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7326658-1872560". Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), https://jobb.ecareer.se
103 16 (visa karta
)
103 16 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ecareer Jobbnummer
9775778