Vi söker Uroterapeuter/Barnsjuksköterskor till Uro-Tarmterapeutiskt team!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du vara med och göra skillnad för barn och ungdomar med komplexa behov?
Vi söker nu två Uroterapeuter/barnsjuksköterskor till vårt engagerade team på Drottning Silvias barnsjukhus.
Om enheterna
Du kommer att arbeta på någon av våra två specialiserade enheter:
Uro- och tarmterapeutisk verksamhet inom NUMO - neurologisk utredningsmottagning för barn med neurogen blås- och tarmfunktionsstörning.
Specialistmottagningen Uro- och tarm - diagnostisk och behandlande mottagning av funktionella och strukturella rubbningar i blåsan och tarm.
Vi arbetar i nära samarbete med stomiterapeuter, specialistsjuksköterskor, urologer, neurologer, gastrokirurger och psykologer. Vår verksamhet sträcker sig från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård och NHV-uppdrag.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som uroterapeut/barnsjuksköterska hos oss kommer du att:
Utreda, behandla och följa upp barn och ungdomar med skadad nervfunktion till urinblåsa och/eller tarm.
Utföra behandling av missbildningar eller funktionella rubbningar i blåsa och tarm, med målet att uppnå adekvat blås- och tarmfunktion.
Arbeta självständigt med bedömning av undersökningsresultat och behandling.
Bedöma remisser, anpassa och förskriva hjälpmedel.
Konsultera andra specialister för att erbjuda helhets behandling.
Undervisa och handleda vårdpersonal inom urologi
Ge rådgivning och stöd samt undervisa patienter och deras familjer.
Möjlighet att bidra till forskning och utvecklingsarbete.
Vi erbjuder
Ett stimulerande arbete i ett multidisciplinärt team.
Möjlighet att påverka och utveckla vården för barn med komplexa behov.
Kompetensutveckling och deltagande i forskningsprojekt.
En arbetsplats med starkt fokus på samarbete, kvalitet och patient och familjecentrerad vård.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom inriktningen mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och/eller uroterapi. Har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Trivs med att arbeta självständigt och i team. Har god samarbetsförmåga och ett genuint engagemang för patientens bästa.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5179". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 1, Kirurgimottagning barn Kontakt
Vårdenhetschef, Lena Sundquist 070-0825832 Jobbnummer
9509992