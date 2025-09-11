Vi söker Upphandlingsledare till spårvagnsuppdrag i Göteborg
Devotum AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-09-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devotum AB i Göteborg
, Kungälv
, Stenungsund
, Ale
, Borås
eller i hela Sverige
För vår kunds räkning söker vi just nu en upphandlingsledare inom fordon till Göteborg. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-10-05 och pågå till och med 2027-12-31.
Om uppdraget Upphandlingsledaren ansvarar för att planera, leda och genomföra hela upphandlingsprocessen för en ny spårvagnstyp inom Västra Götalands regi, avsedd för trafik i Göteborg och Mölndal. Rollen innebär att säkerställa att upphandlingen möter behovet av moderna, hållbara och kostnadseffektiva spårvagnar samt att processen genomförs i enlighet med gällande lagstiftning (LOU och LUF), regionens riktlinjer och de uppsatta målen för kvalitet, ekonomi, miljö, hållbarhet och tillgänglighet.
Övrigt: Start: 2025-10-05 Slut: 2027-12-31 Omfattning: Heltid Placering: Göteborg Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Stor erfarenhet av större fordonsupphandlingar.
Kunskap om offentlig upphandling - förståelse för och erfarenhet av upphandlingsprocessen enligt LOU och LUF.
Erfarenhet av beställarens upphandlingsprocesser i offentlig sektor - kännedom om hur upphandlingar genomförs inom den specifika organisationen, samt dess verktyg och rutiner för detta.
Juridisk och affärsmässig kompetens - förmåga att formulera och sammanställa juridiska och affärsmässiga krav och villkor i UD
Erfarenhet av marknadsdialog och upphandlingsdialog - kompetens och erfarenhet av att leda dialoger med leverantörer och hantera upphandlingsformalia
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet av tidigare stora och komplexa upphandlingar, speciellt kopplat till spårbundna fordon i rollen som upphandlingsledare.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Farzaneh Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Farzaneh Ghaderi ferri.ghaderi@devotum.se Jobbnummer
9504924