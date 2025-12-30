Vi söker undersköterskor/vårdbiträden till hemtjänsten i Sigtuna/Sätuna
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Sigtuna
2025-12-30
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Hemtjänst i Sigtuna kommun har 2 st hemtjänstverksamheter belägna i Sigtuna och Sätuna och erbjuder personcentrerad omsorg till våra kunder. Vi arbetar med utgångspunkt från individens behov och önskemål för att säkerställa att våra kunder får ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem.
Nu söker vi timanställda till både Sigtuna och i Sätuna.
Om rollen
Som undersköterska/vårdbiträde inom hemtjänsten arbetar du nära våra kunder och hjälper dem i deras vardag. Dina huvudsakliga uppgifter består av omvårdnad, stöd med dagliga rutiner, enklare hushållsarbeten och förflyttningar. Du kommer att möta flera av våra kunder i deras hemmamiljö där de har behov av olika insatser.
Har du erfarenhet av äldreomsorg samt är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen, alternativt vårdbiträde? Brinner du för att ge omsorg av högsta kvalitet, arbeta med människor och har teamkänsla? Då är du rätt person för oss! Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Utbildad Undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Kunna cykla är ett krav
Erfarenhet från äldreomsorg
Meriterande
B-körkort är meriterande
Anställningsform
Timanställning med arbete varierande dag/kväll mån-sön.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Vad kan vi erbjuda
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, samt andra förmåner via förmånsportalen AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Urval och gruppintervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Sara Höök, e-mail: sara.hook@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
HR hr@attendo.se Jobbnummer
9666571