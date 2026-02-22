Vi söker undersköterskor/vårdbiträden för sommarjobb till Danvikshem
2026-02-22
Tycker du om att arbeta med människor och vill göra skillnad i sommar? Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du får vara kreativ, social och sprida glädje.
Höjdpunkter med jobbet:
Äldreboendet med en av Stockholms vackraste vyer.
Introduktion som förbereder dig väl.
Varierade arbetstider, njut av sommaren på din lediga tid.
Ingen dag är den andra lik.
Goda möjligheter till fortsatt jobb.
Sök nu och tipsa även gärna en kompis. Här finns chansen att sommarjobba ihop, vi har flera lediga tjänster.
Möjlighet för dig som går vårdutbildning: För dig som går en vårdutbildning ger ett sommarjobb inom äldreomsorgen en unik möjlighet att träna på bemötande, nära vård och även att få erfarenhet av att jobba med äldre. Inom många delar av vården kommer äldre personerna utgöra den större delen av målgruppen som du kommer i kontakt med framöver.
Möjlighet till arbete efter sommaren: Efter en sommar hos oss är det många som söker en fortsatt karriär inom äldreomsorgen. Om du visar viljan och vi ser en potential i dig så finns det goda möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren.
Värdefulla kompetenser oavsett framtida yrkesval: Även om du har helt andra karriärdrömmar så vässar du i äldreomsorgen din förmåga att möta människor - värdefull kompetens för yrkeslivet och livet!
Senior som vill jobba extra: Har du egentligen avslutat din karriär men känner att du vill hoppa in och jobba extra? Då är ett sommarjobb perfekt.
Din roll
På Danvikshem är din huvuduppgift är att få andra att må bra. Det gör du genom sociala aktiviteter, att ge stöd i vardagssysslor samt vård och omsorg. Du får mycket uppskattning tillbaka, en känsla som får dig att må bra!
Jobbet görs utifrån tydlig planering och rutiner. Du jobbar tillsammans med engagerande och kunniga kollegor. Du ingår i ett team med vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter och får arbetsuppgifter utifrån din kompetensnivå.
Hos oss finns det ett boende med somatisk inriktning, ett med demensinriktning och en dagverksamhet. Oavsett var du jobbar kan vi lova en fin gemenskap med roliga aktiviteter, gemensamma måltider och firanden. Under sommaren är vi ofta ute och njuter av vädret.
Introduktion: Som sommarvikarie får du introduktion som vi anpassar efter dina erfarenheter och kunskaper. Vi har också en gemensam utbildningsdag för nyanställda som alla sommarvikarier deltar i. Det är viktigt för oss att du som vikarie ska komma in snabbt och bra på arbetsplatsen och i arbetsuppgifterna så att du känner dig trygg och kan vara med och bidra.
Din kunskap och erfarenhet
Vi ser gärna att du är färdigutbildad undersköterska, eller har arbetat inom äldreomsorgen eller annat vård/omsorgsyrke. Kanske har du påbörjat omvårdnadsutbildning på gymnasienivå eller studerar till sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller socionom.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss, därför söker vi dig som
har stor servicekänsla
trivs med att ta ansvar
har ett genuint intresse för människor och särskilt äldre
har förmåga att se och förstå individens behov och vilja
vill ge en god och omtänksam omvårdnad.
Vi lägger stor vikt vid bemötande, flexibilitet samt god samarbetsförmåga.
Vi har även några krav
Du har fyllt 18 år.
Du behärskar svenska väl i tal och skrift.
Du har stor datorvana.
Eftersom våra verksamheter i vård och omsorg är igång dygnet runt, alla dagar i veckan, så finns det stor variation i arbetstider och schemaläggning. Ett perfekt jobb för dig som vill få tid över för annat i sommar!
Sommaren är uppdelad i två perioder: 15 juni - 12 juli och 13 juli - 9 augusti. Vi ser gärna att du kan arbeta en hel period, gärna båda och att du kan delta i introduktion under våren.
Att jobba på Danvikshem
Vi erbjuder en trygg anställning där du omfattas av både kollektivavtal och försäkringar.
Vård och omsorg är en superintressant bransch för dig som gillar att jobba med digitala verktyg och hjälpmedel.
Solen stiger sakta över Stockholm och belyser Danvikshem vars prakt blir än mera oemotståndlig. Sommar som vinter speglar sig det stora röda tegelslottet precis på kanten till vattnet mot Waldemarsudde i en av huvudstadens vackraste vyer. Alla blir alltid lika hänförda av skönheten vid Sveriges mest unika äldreboende. Men så är också Danvikshem i Nacka ett alldeles speciellt äldreboende som erbjuder exceptionella villkor. Fast viktigast av allt, här möts människor av omtanke och värme.
Om rekryteringsprocessen
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan med ditt CV bifogat.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Så ansöker du
