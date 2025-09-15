Vi söker undersköterskor till vår akutmottagning
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2025-09-15
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Välkommen till Akutmottagningen, Kungälvs sjukhus!
Vi som jobbar på akutmottagningen är ett team med undersköterskor, sjuksköterskor och akutläkare som tar emot cirka 30 000 sökande patienter per år.
Hos oss på akutmottagningen träffar du patienter med flera olika symtom/sjukdomar inom medicin, kirurgi och ortopedi. I vårt dagliga arbete jobbar vi i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska och fysioterapeut. Vi har även "Receptarie i vården" som hjälper till och stöttar medarbetarna gällande läkemedel, administratörer som hjälper till med att skriva in patienter och vaktmästare som hjälper till med patienttransporter vissa delar av dygnet. Vi söker nu efter undersköterskor som vill bli en del av vår spännande arbetsplats, vi söker dig som har intresse av akutsjukvård och som har tidigare erfarenhet av att arbeta inom sjukhusvård. Om du tycker att det låter intressant, är du varmt välkommen att söka dig till oss.
Vem är du
Du är utbildad undersköterska, med minst ett års erfarenhet av sjukhusvård och gärna med ett intresse av akutsjukvård. Du är ödmjuk och ambitiös och upplevs som en glad och positiv person. Du är engagerad och du tycker om att arbeta i en miljö med högt tempo. Du vill utvecklas, lära mer och är inte främmande för att hugga i där det behövs. Är du dessutom flexibel och har god samarbetsförmåga är du definitivt rätt person för oss. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du arbetat inom akutsjukvård tidigare.
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats där ingen dag är den andra lik.
Ett fantastiskt team som stöttar och peppar varandra.
Möjligheter att utvecklas och växa inom akutsjukvård.
Ansök nu!
Om du är redo att bli en del av vårt superteam, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att träffa vår nästa kollega!
Arbetstid
Tjänsten avser arbetstid förlagd till dag, kväll, och helg.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter på akutmottagning.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med erfarenhet av sjukhusvård. Erfarenhet av akutsjukvård är meriterande.
Skyddad yrkestitel för undersköterskor
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska skyddad yrkestitel från 1 juli 2023 - (socialstyrelsen.se) Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Akutmottagning, Kungälvs sjukhus Kontakt
Jessica Norrgård, enhetschef 0767-219327 Jobbnummer
9509776