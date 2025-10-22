Vi söker undersköterskor till nystartad grupp i hemtjänsten
2025-10-22
Om arbetsplatsen
Om jobbet
Januari 2026 startar Hemtjänst Fasseröd upp som är beläget i de norra delarna av Uddevalla.
Här arbetar du som undersköterska nära brukarna i deras hem och förflyttar dig med bil, el-cykel eller till fots. Våra brukare bor främst i hus- eller lägenheter i stadsmiljö och har ett varierande omvårdnadsbehov. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen och på delegation i hälso- och sjukvårdslagen.
Hemtjänsten i Uddevalla Kommun ligger i framkant gällande digitala lösningar. Detta innebär att omsorgspersonal har enskilda arbetstelefoner som verktyg för kommunikation, planering och digitala lås. Att implementera och hantera digitala verktyg är därmed en viktig funktion i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifter
I hemtjänsten arbetar vi utifrån biståndsbedömda beslut i enlighet med socialtjänstlagen. Vårt uppdrag innefattar också hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation, vanligt förekommande är att ge läkemedel.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att hjälpa människor med vardagliga insatser såsom att exempelvis sköta daglig hygien, att duscha, promenader, ledsagning och social samvaro
• Ge läkemedel på delegering av sjuksköterska
• Att vara fast omsorgskontakt och har extra ansvar över vissa brukare
• Dokumentera i gällande dokumentationssystem
Vem söker vi
För att arbeta hos oss ser vi att du:
• Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
• Har ett professionellt förhållningssätt i alla situationer. Ditt förhållningssätt och bemötande utgår från Uddevalla Kommuns värdegrund "ÖRP", öppenhet, respekt och professionalitet
• Är självständig och strukturerad samt en god förmåga till kollegialt samarbete
• Vill ha ett varierande arbete som utmanar dig Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel
Du har B- körkort
Att du har fyllt 18 år
Godkänd språkbedömning
Meriterande
Erfarenhet av hemtjänst
Intresse för digital teknik
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
