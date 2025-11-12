Vi söker undersköterskor till Avdelning 50 - Mora Lasarett
Region Dalarna / Undersköterskejobb / Mora Visa alla undersköterskejobb i Mora
2025-11-12
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du arbeta i ett team där gemenskap, kompetens och omtanke är i fokus? Hos oss får du chansen att göra skillnad - varje dag.
Avdelning 50 på Mora Lasarett är en internmedicinsk avdelning med inriktning mot njurar, lungor och mag-tarm. Här möter vi patienter med komplexa behov och arbetar tillsammans för att ge trygg och säker vård. Vi vill bygga upp fler team och söker fler och nya undersköterskor som vill bli en del av vårt härliga gäng!
Vi erbjuder
Ett välkomnande och kompetent team med engagerade kollegor.
Individuell inskolning anpassad efter dina erfarenheter.
Fortlöpande internutbildning för att utvecklas i din roll.
Ett närvarande ledarskap som finns där som stöd och bollplank.
Vi söker undersköterskor till Avdelning 50 - Mora LasarettPubliceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifterArbetsuppgifter
Allmän omvårdnad
Kontroll av mätvärden
Såromläggning
Provtagning
Så arbetar vi
I varje team ingår 2 undersköterskor, 1 sjuksköterska och 1 läkare.
Teamet ansvarar för patienterna under dagen och på ronden.
Kvällar och helger arbetar vi med 8 patienter per team.
Du tjänstgör 2 helger av 5.
Vi är alltid minst två team på plats - vilket betyder att du har kollegor nära som stöttar dig under hela arbetspasset.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Utbildad undersköterska (Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaket via vuxenutbildning).
Meriterande
Erfarenhet inom hälso- och sjukvård
Erfarenhet från internmedicinsk avdelning
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper - vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och gillar att arbeta i team.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, välkommen med din ansökan redan idag!
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Magnus Johansson 0250-493012 Jobbnummer
9601942