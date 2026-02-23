Vi söker undersköterskor dagtid måndag till fredag
Svensk Kvalitetsvård AB / Undersköterskejobb / Uppsala
2026-02-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vi söker engagerade undersköterskor måndag-fredag
Trivs du med ett arbete där du levererar hög kvalitet samtidigt som du vill göra skillnad i människors liv på riktigt. Då är du rätt person för oss! Välkommen till ett företag med stort gemenskapskultur samt arbetsplats där vi samarbetar för de vi är till för.
Svensk Kvalitetsvård AB är det lilla företaget med det stora hjärtat. Vi utför hemtjänst-, hemsjukvård- och RUT-tjänster i Uppsala. Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde oavsett ursprung. Vi ser att alla är lika värdefulla och ska bemötas med respekt, lyhördhet och värme. Genom våra hemtjänstinsatser vill vi stärka individens egna resurser och vårt mål är att varje person vi möter i vårt arbete ska uppleva mesta möjliga välbefinnande varje dag.
Vi söker dig som är erfaren undersköterska (omvårdnadsprogrammet eller motsvarande) och som har erfarenhet av arbete i vården. Du är ansvarsfull och tillmötesgående och kan skapa dig en förståelse av kundens behov samt i möjligaste mån möta behovet. Du är öppen och ser vikten av det personliga mötet. Du behöver även ha körkort och det är meriterande om du kan andra språk än svenska. Dina arbetstider är 07:00-16:00. Du utgår från Möllersvärdsgatan 12 i Uppsala. Gratis parkeringsmöjligheter finns.
Vikariat under ett år med möjlighet till förläggning..
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: ansokan.kronan@svenskkvalitetsvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Kvalitetsvård AB
(org.nr 556966-1548)
Möllersvärdsgatan 12 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9757502