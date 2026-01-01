Vi söker undersköterskor - Tillsvidareanställning inom hemtjänst!
AB Vårdstyrkan i Stockholm / Undersköterskejobb / Täby Visa alla undersköterskejobb i Täby
2026-01-01
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Vårdstyrkan i Stockholm i Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi växer och söker nu engagerade undersköterskor som vill bli en del av vårt team inom hemtjänsten i Sollentuna och Täby. Hos oss får du en stabil tillsvidareanställning inklusive provanställning , trevliga kollegor och ett arbete där du verkligen gör skillnad.
Tjänster vi erbjuder:
Dag- och kvällstjänst i Sollentuna
• Krav: du ska kunna cykla dagtid i Sollentuna
Kvällstjänst i Täby
• Krav: B-körkort
Vi söker dig som:
Har undersköterskeutbildning (krav, skyddad yrkestitel från socialstyrelsen)
Är trygg, självständig och serviceinriktad
Tar ansvar och bemöter våra kunder med värme och respekt
Trivs med att arbeta i ett team men även självständigt
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning
Stödjande arbetsmiljö och hjälpsamma kollegor
Meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Möjlighet att växa och utvecklas inom yrket
Motionsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Vårdstyrkan i Stockholm
(org.nr 556724-7928) Arbetsplats
Huvudkontor, Hemtjänst Och Dagverksa Jobbnummer
9666945