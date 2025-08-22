Vi söker undersköterska, vårdbiträde eller biträde till Hemtjänst Slöinge
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
På socialförvaltningen, inom vård och omsorg, arbetar vi utifrån heltid som norm. Vi söker nu nya kollegor till vårt team! Vi arbetar med fler ordinarie medarbetare i planeringen för att på så vis täcka för varandras frånvaro. Det innebär att du arbetar inom ett samarbetsområde och inte enbart på en arbetsplats. I vårt området jobbar vi med ett pilotprojekt "Falkenbergs hemtjänstmodell" som är ett politiskt initiativ för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för hemtjänsten. Syftet är även att öka kontinuiteten för brukarna med en mer personcentrerad äldreomsorg. Här arbetar du med kollegor som har god erfarenhet och kompetens från vård- och omsorgsarbete.
Slöinge hemtjänst har nu utökat sitt område och därför behöver vi anställa fler till vår härliga och engagerade grupp. Är du en lagspelare som gillar ha många bollar i luften, samtidigt som du kan behöva ställa om från en minut till en annan? Och är en person som har ett genuint intresse för människor där du alltid sätter brukaren först, då är det dig vi söker!
Slöinge hemtjänst ligger inom och utanför området Slöinge på landsbygden. I och med att det så kan det innebära att sträckorna mellan våra brukare är mycket längre än centralt i Falkenberg. Det betyder att vi har stark sammanhållning och lägger stor vikt vid samarbete inom arbetslaget. Slöinge är en stabil arbetsgrupp med kompetenta undersköterskor och vårdbiträden som känner till sitt område väl.
Vill du bli en del av vår verksamhet?

Arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du i brukarens eget hem och ger vård, omsorg och service enligt beviljat bistånd. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt med tonvikt på värdighet och välbefinnande för brukaren. Du ska tillvarata och stimulera den enskildes resurser och utföra sjukvårdande uppgifter efter delegering av legitimerad personal. Här arbetar du med kollegor som har god erfarenhet och kompetens från vård- och omsorgsarbete.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska och kan uppvisa ett bevis ifrån socialstyrelsen att du har rätt att använda titeln. Väntar du fortfarande på ditt bevis behöver du kunna uppvisa att du har en godkänd undersköterskeutbildning samt att du ansökt om och väntar på ditt bevis ifrån socialstyrelsen. Söker du en tjänst som vårdbiträde är kravet att du har en vårdbiträdesutbildning motsvarande 800 poäng och att du har godkänt i Svenska 1.
Uppfyller du inte utbildningskravet till vårdbiträde kan det istället komma att bli aktuellt med en anställning som biträde.
Vi söker dig som har intresse av att vara med och skapa och bibehålla en verksamhet där vi arbetar utifrån våra brukares hälsa och livsvillkor. Du är genuint intresserad av att möta människor i behov av vård och omsorg. För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och ha intresse av att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du är ansvarsfull, har förmåga att planera och organisera ditt arbete och har lätt för att samarbeta. Du är glad och positiv och har förmåga att anpassa dig till oväntade situationer. Du är initiativrik och lyhörd för brukarens behov och känner en självklar respekt för dina medmänniskor.
Då vi enligt lag är skyldiga att dokumentera är det av stor vikt att du har datorvana samt kan uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Känner du igen dig? Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet eftersom det spelar en avgörande roll i våra brukares vardag.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
1. Här bifogar du ditt bevis ifrån socialstyrelsen om att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln undersköterska.
2. Har du ansökt om och väntar på ditt bevis bifogar du ditt undersköterskebetyg samt kvittens ifrån socialstyrelsen om att du skickat in din ansökan.
3. Var du tillsvidareanställd som undersköterska hos annan arbetsgivare den 1 juli 2023 bifogar du betyg plus intyg på detta.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel
I Falkenbergs kommun har vi en karriärmodell inom äldreomsorgen. Det innebär att vi anställer medarbetare i de olika yrkesrollerna biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
