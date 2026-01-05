Vi söker undersköterska, vårdbiträde eller biträde till Hemtjänst Centrum
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Falkenberg
2026-01-05
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
På socialförvaltningen, inom vård och omsorg, arbetar vi utifrån heltid som norm. Vi söker nu dig som är undersköterska och som vill ingå i vårt team! Vi arbetar med fler ordinarie medarbetare i planeringen för att på så vis täcka för varandras frånvaro. Det innebär att du arbetar inom ett samarbetsområde och inte enbart på en arbetsplats. Syftet är även att öka kontinuiteten för brukarna med en mer personcentrerad äldreomsorg. Här arbetar du med kollegor som har god erfarenhet och kompetens från vård- och omsorgsarbete.
Vi på Centrums hemtjänst arbetar tillsammans och hjälper varandra över gränserna när det behövs. Till din hjälp i ditt arbete finns flera professioner, såsom enhetschef, teamsamordnare, undersköterska, vårdbiträde, biträde, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vårt fokus ligger på att göra det som är bäst för att brukaren ska känns sig trygg i sitt hem.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta i brukarens egna hem och ger vård, omsorg och service enligt beviljat bistånd. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt med tonvikt på värdighet och välbefinnande för brukaren. Du ska tillvarata och stimulera den enskildes resurser och utföra sjukvårdande uppgifter efter delegering av sjuksköterska. Här arbetar du med kollegor som har god erfarenhet och kompetens från vård- och omsorgsarbete.
I hemtjänsten kommer du också att möta teamsamordnare som planerar arbetet med dig för att kvalitetssäkra vård- och omsorgsarbetet till brukaren. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska (och kan uppvisa bevis ifrån socialstyrelsen om rätt att använda den skyddade yrkestiteln). Söker du en tjänst som vårdbiträde är kravet att du har en vårdbiträdesutbildning (motsvarande 800 poäng) och du har godkänt i Svenska 1. Uppfyller du inte utbildningskravet till vårdbiträde kan det istället komma att bli aktuellt med en anställning som biträde.
Du behöver ha goda datorkunskaper för att kunna arbeta i våra verksamhetssystem.
Vi söker dig som medarbetare som har intresse av att vara med och skapa och bibehålla en verksamhet där vi arbetar utifrån våra brukares hälsa och livsvillkor.
Du är genuint intresserad av att möta människor i behov av vård och omsorg.
För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och ha intresse av att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du är ansvarsfull, har förmåga att planera och organisera ditt arbete och har lätt för att samarbeta. Du är glad och positiv och har förmåga att anpassa dig till oväntade situationer. Du är initiativrik och lyhörd för brukarens behov och känner en självklar respekt för dina medmänniskor.
Känner du igen dig? Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet eftersom det spelar en avgörande roll i våra brukares vardag.
Att kunna cykla är ett krav för tjänsten då vi till största del använder cykel för att ta oss runt i arbetet. Även B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Intervjuer kan ske löpande under annonseringstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel
Bifoga ditt bevis till din ansökan! Har du ansökt om ditt bevis, men ännu inte fått det utfärdat behöver du informera rekryterande chef om detta.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294254 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Lendita Ibrahimi 0346-88 59 04 Jobbnummer
9668502