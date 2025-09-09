Vi söker undersköterska till Trygghetsteam Inland natt, Vård och omsorg
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Falkenberg Visa alla undersköterskejobb i Falkenberg
2025-09-09
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen i Falkenberg
, Hylte
eller i hela Sverige
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är hemtjänst natt samt att svara på trygghetslarm nattetid hos omsorgstagarna. Som undersköterska i vårt team arbetar du utifrån ett rehabiliterande synsätt med tonvikt på värdighet och välbefinnande för brukaren. Du tillvaratar och stimulera den enskildes resurser och utföra sjukvårdande uppgifter efter delegering av legitimerad personal. Vi arbetar i verksamhetssystemet Intraphone där allt ifrån planering, utförda besök och dokumentation genomförs.
Hos oss arbetar du med kollegor som har god erfarenhet och kompetens från vård- och omsorgsarbete. Vi i Trygghetsteamet arbetar tillsammans och hjälper varandra vid behov. Då placering är i Trygghetsteamet inland, kan det bli aktuellt med arbetspass natt även på Ätranhemmet. Till din hjälp finns flera professioner såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vårt fokus ligger på att göra det som är bäst för att brukaren ska känna sig trygg i sitt hem.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska och kan uppvisa ett bevis ifrån socialstyrelsen att du har rätt att använda titeln. Väntar du fortfarande på ditt bevis behöver du kunna uppvisa att du har en godkänd undersköterskeutbildning samt att du ansökt om och väntar på ditt bevis ifrån socialstyrelsen.
Vi söker dig som har intresse av att vara med och skapa och bibehålla en verksamhet där vi arbetar utifrån våra brukares hälsa och livsvillkor. Du är genuint intresserad av att möta människor i behov av vård och omsorg. För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och ha intresse av att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du är ansvarsfull, har förmåga att planera och organisera ditt arbete och har lätt för att samarbeta. Du är glad och positiv och har förmåga att anpassa dig till oväntade situationer. Du är initiativrik och lyhörd för brukarens behov och känner en självklar respekt för dina medmänniskor.
Då vi enligt lag är skyldiga att dokumentera är det av stor vikt att du har datorvana samt kan uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Känner du igen dig? Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet eftersom det spelar en avgörande roll i våra brukares vardag. Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
1. Här bifogar du ditt bevis ifrån socialstyrelsen om att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln undersköterska.
2. Har du ansökt om och väntar på ditt bevis bifogar du ditt undersköterskebetyg samt kvittens ifrån socialstyrelsen om att du skickat in din ansökan.
3. Var du tillsvidareanställd som undersköterska hos annan arbetsgivare den 1 juli 2023 bifogar du betyg plus intyg på detta.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel
I Falkenbergs kommun har vi en karriärmodell inom äldreomsorgen. Det innebär att vi anställer medarbetare i de olika yrkesrollerna biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276789 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetsledare
Sandra Svensson 0346-885371 Jobbnummer
9498826