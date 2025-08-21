Vi söker Undersköterska till Saands hemtjänst i Södertälje
Carico AB / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2025-08-21
Vi söker engagerad personal till vårt team inom hemtjänsten i Södertälje. Vill du arbeta med att göra skillnad för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Läs vidare för att se om detta är jobbet för dig!
Arbetsuppgifter inom hemtjänst i Södertälje Ge personlig omvårdnad och stöd i kundens hem
Utföra hushållsnära tjänster såsom matlagning, städning och inköp
Bidra till trygghet och välbefinnande för våra kunder
Samarbeta med kollegor och andra yrkesgrupper inom vården
Dokumentera insatser enligt rutiner
Kvalifikationer och erfarenhet som efterfrågas Du har fyllt 18 år
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande med erfarenhet av vård- och omsorgsarbete
Du har gärna utbildning inom vård och omsorg men det är inget krav
B-körkort kan vara ett önskemål beroende på område
Viktiga personliga egenskaper för hemtjänstpersonal Lyhörd och empatisk
Flexibel och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga och initiativrik
Serviceinriktad och ansvarstagande
Om arbetsgivaren och arbetsplatsen i Södertälje
Vi är en etablerad aktör inom hemtjänst i Södertälje som arbetar för att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för våra kunder. Som medarbetare blir du en viktig del av vårt team och får introduktion samt stöd från erfarna kollegor.
Ansökan till sommarjobb inom hemtjänst SödertäljeSkicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vi värdesätter mångfald och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carico AB
(org.nr 559159-6845), http://www.carico.se Arbetsplats
Carico Kontakt
Josefin Sjöström josefin.sjostrom@saand.se Jobbnummer
9470278