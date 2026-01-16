Vi söker undersköterska till Ljungs äldreboende
2026-01-16
Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad
Attendo Ljungs äldreboende är ett fint Silvercertifierat äldreboende som ligger på vackra Värmdö.
• Vi har totalt 6 avdelningar och dagvård, vi bedriver både demens och somatisk omsorg
Vi är ett trevligt team som sätter fokus på livskvalitet, aktiviteter, omtanke, engagemang och kompetens.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och få kunskaper om den viktiga omsorg vi bedriver.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg.
Alla tjänster hos oss på Ljungs äldreboende syftar till att ge trygg, säker och individanpassad omsorg, dygnet runt.
Omsorgen utgår från den enskildes individuella behov och önskemål.
Innehållet i tjänsterna: personlig omvårdnad, delegering, socialt stöd och aktivering, dokumentation, samverkan med anhöriga, städ.
Alla våra kunder ska känna trygghet, kontinuitet, uppleva meningsfullhet och delaktighet i vardagen, få sina behov tillgodosedda med god kvalitet, värdighet och respekt.
Vi söker dig som har erfarenhet av omvårdnadsarbete men det är meriterande om du har undersköterskeutbildning.
Kvalifikationer.
Mycket goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Delegering
Erfarenhet av dokumentation
Erfarenhet av äldreomsorg
Arbeta i digitala arbetsverktyg
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge god livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare med goda möjligheter i vidareutveckling , interna utbildningar och kollektivavtal.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-03-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Sofia Westerlind, gruppchef
Mail: sofia.westerlind@attendo.se
Tele: 073-1551862
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Attendo Sverige AB
Skärgårdsvägen 221
139 34 VÄRMDÖ

Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Sofia Westerlind sofia.westerlind@attendo.se Jobbnummer
9688205