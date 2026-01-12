Vi söker undersköterska till Garverivägens särskilda boende
Ale kommun / Undersköterskejobb / Ale Visa alla undersköterskejobb i Ale
2026-01-12
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Garverivägens vård- och omsorgsboende är beläget i Älvängen.
Här finns 50 bostäder fördelat på fem enheter, inriktade mot demens, somatik och kommunens korttidsenhet. Som anställd på Garverivägen arbetar du på samtliga enheter, men har en "hem-enhet". Vi söker nu 1-2 nya medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du och dina kollegor med att stödja de äldre så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har en helhetssyn på människan och förstår hur du genom ditt bemötande skapar trygghet i en osäker tid, där du blir en viktig person för våra äldre.
Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd till de äldre, så att de kan leva sitt liv så som de önskar. Du är lyhörd för deras önskemål. Arbetsdagens innehåll ser olika ut. Ditt arbete utgår från den äldre och tillsammans med den person du stöttar planerar ni dagen. I ditt arbete ingår bland annat praktisk hjälp med personlig omsorg, stöd vid måltider, stöd vid aktiviteter och annat.
Vi arbetar med helheten kring de äldre och därför samarbetar vi med andra professioner så som sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut, men även med anhöriga och andra viktiga personer för den äldre.
I ditt uppdrag ingår arbetsuppgifter som ger dig möjlighet till helhetstänk i både tanke och handling. Vi önskar att du har ett stort engagemang och har lätt för att samarbeta, planera och organisera arbetet tillsammans med arbetskamrater och enhetschef.
Arbetet passar dig som kan arbeta oregelbundna arbetstider och som vill utföra ett arbete som är värdefullt för människor som behöver stöd i sin vardag.
Du har mycket god kunskap om social dokumentation, journalanteckningar och upprättande av genomförandeplan.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen och tycker om utmaningar. Att arbeta tillsammans med människor är både stimulerande och roligt för dig! Du har utbildning som undersköterska.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift, har god datorvana. Språktest kan komma att användas.
Du kommer att ingå i ett team där din samarbetsförmåga är lika viktig som att jobba självständigt. Vi söker dig som har ett gott bemötande och förhållningssätt. Du har förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer.
Vi ser att du tar ansvar för att bidra till verksamheten med en positiv attityd.
Vi arbetar aktivt med aktiviteter och att ta tillvara på den enskildes önskemål om hur den vill leva sitt liv.
Som anställd i Ale kommun har du friskvårdsbidrag, tillgång till Falck Healthcare samt möjlighet att hyra stuga på Gullholmen till ett förmånligt pris.
Tjänstgöring enligt schema, dag, kväll och helg.
Anställningen är på heltid, med rätt till deltid.Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Innan erbjudande om anställning behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Agneta Lindell 0303-703000 Jobbnummer
9677568