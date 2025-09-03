Vi söker undersköterska till Furuvägens demensboende - är det du?
Vi på Furuvägen söker en ny kollega!
Furuvägen är ett särskilt boende med inriktning demens.
På boendet bor det 30 brukare och vi är ca 40 medarbetare totalt. Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska inom äldreomsorgen. Arbetet omfattar personlig omvårdnad och du kommer tillsammans med dina kollegor ha näransvar/omsorgskontakt för den äldre.
Vi arbetar med delegerade arbetsuppgifter enligt Hälso-sjukvårdslagen.
Du kommer arbeta aktivt med genomförandeplaner, planering och dokumentation samt utföra beslutade insatser enligt Socialtjänstlagen. Du kommer även utföra beslutade insatser enlig SOL-beslut.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen som undersköterska hos oss styrs du av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet. Du är stresstålig och har stor samarbetsförmåga samt har ett lugnt uppmärksammat och tillmötesgående bemötande. Du har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor.
Du är utbildad undersköterska, gärna med inriktning demensvård, geriatrik, hälsopedagogik eller specialpedagogik.
Du har B-körkort och behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift.
Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg samt datorvana i form av journaldokumentation i såväl dator som smartphone är meriterande.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter.
Bra att veta
Tjänsten är heltid dag/kväll såväl vardagar som helger enligt schema.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig, Roland!
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: http://rekryteringslots.se
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat. Ersättning
