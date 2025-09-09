Vi söker Undersköterska till Flexibel Nattjänst på Ljuskällans särskilda bo
2025-09-09
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Vi söker nu en undersköterska till en flexibel nattjänst till Ljuskällans särskilda boende i Ystads Kommun! Som undersköterska på Ljuskällans särskilda boende kan du komma att arbeta på både bland annat demensavdelning och/eller korttidsverksamheten.
Vi söker dig som är trygg och anpassningsbar i rollen som undersköterska. Det är meriterande om du är van vid att arbeta självständigt, då tjänsten kräver både självständighet och en problemlösande inställning.
Du kommer att arbeta som resurs/flexibel tjänst natt vilket innebär att du har resurspass inom verksamheterna för särskilt boende. Du kommer röra dig mellan olika enheter utifrån verksamhetens behov men att ha din "hemma" enhet för det särskilda boendet Ljuskällan.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som undersköterska på nattjänst hos oss arbetar du med att ge brukarna trygghet, omvårdnad och stöd under natten. Du bidrar till en lugn och säker miljö och ser till att de får den omsorg de behöver. Arbetet är självständigt men du har alltid kollegor och sjuksköterska att samarbeta med vid behov.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har förmåga att fatta beslut och som trivs med att arbeta nattetid. Du är stresstålig, flexibel och kan hantera flera situationer samtidigt. Med ditt lugn och din lyhördhet skapar du förutsättningar för en god och trygg omsorg under nattens timmar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
• Utbildad undersköterska (Du kommer behöva komplettera med din skyddade yrkestitel samt betyg från omvårdnadsprogram under rekryteringsprocessen).
• Du behöver även ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Krav på godkänd SFI kurs D.
Meriterande:
• Har erfarenhet av låg affektivt bemötande.
• Tidigare varit delegerad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan idag!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
