Vi söker undersköterska till Avdelning 37, Ortopedkliniken
2026-01-08
VI - Där skruvar, stag och gips är vardag!
Ortopedkliniken finns på två ställen i Regionen; Karlshamn och Karlskrona.
I Karlskrona tar vi hand om de akuta ortopediska skadorna på Traumaavdelning 37. Hit kommer det patienter dygnet runt året om. Vi vårdar alltifrån traumalarm med multipla skador till äldre som ramlat. Åldersintervallet är stort från 18 år och uppåt. Många av patienterna som kommer behöver operation så fokus är mycket pre- och postoperativ vård.
Vi är en klinik under utveckling. Vår önskan är att ha tillräckligt med vårdplatser för att tillgodose god och säker vård. För att kunna uppfylla det behövs en god arbetsmiljö med lagom många patienter per sjuksköterska/undersköterska, en god stämning och att vi har roligt!
Avdelningen präglas av god arbetsmiljö i en positiv anda med fokus på patientens bästa. På avdelning 37 är vi väldigt måna om varandra och noga med teamkänslan. Avdelningen jobbar kontinuerligt med förändrings- och utvecklingsarbete där du har möjlighet att delta. Vi är en avdelning som jobbar aktivt med studenter, sjuksköterskeprogrammet, undersköterskeprogram samt Prao från gymnasiet och högstadium.
Om jobbet
Som undersköterska deltar du aktivt i all omvårdnad kring patienten - både allmän och specifik. På avdelningen arbetar vi tätt tillsammans i team. Teamen på avdelningen består av avdelningsläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sekreterare. På avdelningen finns en koordinatorfunktion dagtid, måndag - fredag, som hjälper till att samordna kring patienter på avdelningen men även utanför avdelningen. Vi arbetar enligt konceptet patientnära vård och arbetar i vårdlag. Vilket betyder att du tillsammans med sjuksköterska ansvarar för patienterna i ditt vårdlag.
På avdelning 37 tillämpas rotationstjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som är:
- Utbildad undersköterska.
- Erfarenhet av vårdavdelning och ortopediskt kunnande är meriterande.
För att trivas hos oss är det viktigt att du som person har ett empatiskt förhållningssätt och uppskattar samarbete. Du har dessutom förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter och kan behålla lugnet i situationer som kräver det.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Löpande urval kan komma att tillämpas.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
