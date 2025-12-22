Vi söker undersköterska till Attendo Ljung, Värmdö
2025-12-22
Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad
Vi söker dig med undersköterskeutbildning till en nattjänst på äldreboendet Attendo Ljung ute på Värmdö. Ljung har 56 lägenheter som är fördelade över 2 våningsplan, inriktning demens, somatik och växelvård. Vi är ett trevligt team och hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för våra kunder varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av deras vardag.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Sedvanliga arbetsuppgifter inom omvårdnad inklusive delegering för läkemedel, medicinteknisk apparatur, hjälpmedel mm. Vi lägger stort fokus på personcentrerad vård med tillhörande journalföring.
Du trivs med att arbeta natt på äldreboende, arbeta självständigt samt i grupp. Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov.
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Körkort B
Tidigare haft delegering är meriterande
Tidigare erfarenhet av medicinteknisk utrustning/ hjälpmedel som t.ex. syrgaskoncentrator, PEG, trackeostomi etc. är meriterande
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Att ha en arbetsledande roll är stimulerande och du gillar att handleda dina kollegor i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-02-10 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Jessica Hjortsten, mobil 0708654319 alt. mail jessica.hjortsten@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
