Vi söker undersköterska till Attendo Kapellgärdet Norra!
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2025-09-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad
Undersköterskor sökes till Attendo Kapellgärdet Norra, vi finns på Vattholmavägen 12 A i närheten av moskén i Uppsala.
Kapellgärdet Norra är ett modernt äldreboende med inriktning sport och spa. Vi har 99 lägenheter fördelade på tre plan för personer med demenssjukdom och tre plan för personer med omvårdnadsbehov. Hos oss arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut , gruppchefer , undersköterskor, vårdbiträden, spaansvarig, kock, lokalvårdare och chefer tillsammans för att göra skillnad på riktigt!
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor. Som person är du noggrann och engagerad i de boende och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker dig med undersköterskeutbildning med erfarenhet av omvårdnadsarbete inom äldreomsorgen. Meriterande är utbildning/erfarenhet inom demens eller psykiatri samt tidigare delegeringar i tex läkemedelshantering.
Vi har tillsvidareanställningar på 50-75% med schemalagd arbetstid dag/kväll samt var tredje helg.
Kvalifikationer, du måste ha:
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Erfarenhet inom äldreomsorg
Mycket goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift
God datorkunskap/datorvana
Arbetstillstånd.
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge det lilla extra, den dagliga guldkanten, till våra boende. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Du är engagerad och försöker aktivt förbättra verksamheten på ett positivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare. På Attendo Kapellgärdet Norra har du nära kontakt med din närmsta gruppchef och verksamhetschef. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag är 2025-09-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Har du inte fått någon respons på din ansökan inom tre veckor har du inte gått vidare i rekryteringsprocessen.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9496019