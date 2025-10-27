Vi söker undersköterska till Attendo hemtjänst Kungälv
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo hemtjänst Kungälv utgår från Utmarksvägen 18 där vi bedriver hemtjänst kl 7-23.
Attendo Hemtjänst Kungälv erbjuder personcentrerad omsorg till våra kunder. Vi arbetar med utgångspunkt från individens behov och önskemål för att säkerställa att våra kunder får ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem.
Om rollen
Som undersköterska inom hemtjänsten arbetar du nära våra kunder och hjälper dem i deras vardag. Dina huvudsakliga uppgifter består av omvårdnad, stöd med dagliga rutiner, enklare hushållsarbeten, medicinhantering och förflyttningar. Du kommer att möta flera av våra kunder i deras hemmamiljö där de har behov av olika insatser.
Har du erfarenhet av äldreomsorg samt är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen? Brinner du för att ge omsorg av högsta kvalitet, arbeta med människor och har teamkänsla? Då är du rätt person för oss! Publiceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
Utbildad Undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Kunna cykla är ett krav
Erfarenhet från äldreomsorg
B-körkort
Anställningsform
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning ( arannan helg)
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Vad kan vi erbjuda
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, samt andra förmåner via förmånsportalen AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-11-10 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Linda Dahlbäck tf biträdande verksamhetschef linda,dahlback@attendo.se
Hanna Kjällqvist planeringsledare hanna.kjallqvist@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9574853