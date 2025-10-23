Vi söker undersköterska för nattarbete till Attendo Vårdbo Åkersberga
Attendo Sverige AB / Vårdarjobb / Österåker
2025-10-23
Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad
Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag? Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Vi på Attendo söker nu tillsvidareanställd undersköterska för nattarbete till Attendo Vårdbo i Åkersberga. Attendo Vårdbo Åkersberga är ett vård- och omsorgsboende med 24 platser fördelat på två avdelningar, en demensavdelning och en somatisk avdelning. Vi har även en social dagverksamhet med 10 platser. Attendo Vårdbo är beläget vid Åkers kanal, centralt i Åkersberga.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Som undersköterska hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra äldre. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra äldre.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål.
Vid behov hjälpa till med att exempelvis förbereda, laga och servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser.
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Skriva genomförandeplaner. Publiceringsdatum2025-10-23Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen som undersköterska.
Erfarenhet av delegering.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana Meriterande:
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen.
Erfarenhet att arbeta i Welfare och Appva.
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Att ha en arbetsledande roll är stimulerande och du gillar att handleda dina kollegor i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Vill tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag 2025-11-06 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Cirka 66%
Arbetstid: Natt.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Helen Ädehl Verksamhetschef helen.adehl@attendo.se
0702 54 43 84
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
