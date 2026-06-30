Vi söker underhållselektriker till Kristinehamn!
Industri Support Värmland AB / Maskinreparatörsjobb / Kristinehamn Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristinehamn
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Kristinehamn
, Storfors
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vill du vara en del av ett engagerat team där du får jobba nära produktionen och göra verklig skillnad i det dagliga arbetet? Är du elektriker med teknisk kompetens och brinner för problemlösning? Då kan du vara den vi söker!Dina arbetsuppgifter
Som Underhållselektriker hos Finnfoam arbetar du nära produktionen med både förebyggande och avhjälpande underhåll. Du kommer även att hantera viss fastighetsrelaterad drift och underhåll, administrera vårt underhållssystem samt vara kontaktperson gentemot leverantörer – både på svenska och engelska.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Vi söker en elektriker med intresse inom mekanik, pneumatik och hydraulik. Förebyggande och avhjälpande underhåll i produktion. Fastighetsrelaterat underhåll samt kontaktperson gentemot leverantörer (svenska och engelska). Administrera och dokumentera i vårt underhållssystem.
Vi erbjuder dig en roll med stort frihet under ansvar, där du förväntas vara självständig, ta egna initiativ och bidra aktivt till ett kunnigt operatörsunderhåll.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har genomgått gymnasial elutbildning, är noggrann, ansvarstagande och har ett tekniskt intresse. Du kan också ha erfarenhet eller utbildning inom drift och underhåll och känner dig bekväm inom områden som el, mekanik och automation.
Du har lätt för att lära dig nya system och kan kommunicera på både svenska och engelska. Som person är du en lagspelare som trivs med att samarbeta och bidrar till en positiv stämning. Har du relevanta certifikat är det ett plus.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet!
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag. I slutskedet av rekryteringen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Information om företaget
Under sin fyrtioåriga historia har Finnfoam blivit en av de ledande tillverkarna av plastbaserade värmeisoleringslösningar. Rötterna till vår kompetens inom värmeisolering finns inbäddade i den frusna finska jorden. Finnfoam Group är känt för kvalitet, produktutveckling och tillförlitlighet.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter – allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer – både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång – för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Finnfoam AB Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9985132