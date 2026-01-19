Vi söker två vikarierande Undersköterskor till Malmgården
Haninge Kommun / Undersköterskejobb / Haninge Visa alla undersköterskejobb i Haninge
2026-01-19
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning
Vi söker två vikarierande Undersköterskor till Malmgårdens vård- och omsorgsboende.
Vikariat 1 -75% dag/kväll/helg
Vikariat 2- 95% natt
Malmgården ligger i ett charmigt villaområde på vackra Dalarö i Stockholms södra skärgård. Här erbjuder vi en trygg och harmonisk miljö med närhet till havet och naturen som inbjuder till promenader och utevistelser.
På Malmgården strävar vi efter att skapa en miljö där delaktighet, trivsel och individuella behov står i centrum. Hos oss är du är en viktig del av ett starkt och engagerat team. Varje dag arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, glädje och livskvalitet för hyresgästerna.
Vi tror på kraften i gemenskap och mångfald. Här möts människor med olika bakgrunder, erfarenheter och kulturer och det gör oss starkare. Våra olikheter är vår styrka, och tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla får vara med och bidra.
Här finns en varm arbetsmiljö där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och har roligt på vägen. Ditt engagemang gör skillnad - varje dag.
Vi erbjuder en trygg meningsfull tillvaro för de boende. All verksamhet utgår från vår värdegrund: ödmjukhet, omtanke och engagemang. Vi vill att detta präglar varje möte som sker mellan oss och individen.
Alla våra vård- och omsorgsboende är Silvia-certifierade, vilket innebär att majoriteten av personalgruppen har utbildning i personcentrerad demensvård enligt Silviahemmets vårdfilosofi. Det är vi stolta över och det skapar en stark grund för en trygg och kvalitativ vård.
Ansvarsområden
Din roll kommer att innebära ett nära samarbete med både kollegor och hyresgäster. Som undersköterska på Malmgårdens vård- och omsorgsboende kommer du att ha en central roll i att säkerställa en trygg och meningsfull tillvaro. Ditt arbete kommer att innefatta en rad ansvarsområden, såsom:
Ge stöd och hjälp i dagliga aktiviteter, inklusive personlig omvårdnad och hygien. Arbeta tillsammans med övrig vårdpersonal för att skapa en trygg och stimulerande miljö. Delta i rehabiliterande insatser och aktiviteter som främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande. Dokumentera och följa upp individuella vårdplaner och riktlinjer. Bidra till att utveckla och förbättra verksamheten genom att dela dina idéer och insikter.
Kvalifikationer och erfarenheter:
Utbildad undersköterska med intyg på skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Meriterande om du läst grundutbildningen i Silviahemmets vårdfilosofi. Du är trygg i din yrkesroll och vi ser att du har tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.
Kommunikation och dokumentation är en viktig del i arbetet, du behöver därför behärska svenska språket väl i tal och skrift. Vi tillämpar språktest i rekryteringsprocessen.
Rekryteringen:
Haninge kommun vill som arbetsgivare spegla vårt moderna samhälle där olikheter möts och samverkar. Vi vill att våra medarbetare ska vara positiva, engagerade och vilja bidra till att utveckla verksamheten genom delaktighet och ansvar.
Mångfald och olikheter bland våra medarbetare ger oss ökade möjligheter att ge kommunens invånare en service med hög kvalitet. Haninge kommun är finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Äldreförvaltningen, Äldreomsorg, hälsa och sjukvård, Malmgården Kontakt
Mitra Azimi-Nejad 08-6068536 Jobbnummer
9691757