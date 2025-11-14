Vi söker två vikarier till vår butik i Fältöversten, Stockholm

Pet Pawr Group AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-11-14


Älskar du djur och brinner för service? Då kan det här vara jobbet för dig!

ZOO.se är en del av Pet Pawr Group AB - en av Sveriges största aktörer inom husdjursprodukter med butiker över hela landet. Nu söker vi en engagerad vikarie som vill vara med och ge våra kunder - både två- och fyrbenta - en fantastisk upplevelse i vår butik i Fältöversten, Stockholm

Vad vi söker:
Du har ett genuint djurintresse och tycker om att ge hög kundservice med ett leende. Du är en lagspelare som är flexibel, ansvarstagande och inte rädd för att ta egna initiativ. Har du tidigare erfarenhet av butik eller zoo-fackhandel är det ett stort plus!

Vi tror att du:


Har erfarenhet av professionellt kundbemötande, gärna inom butik eller liknande


Är positiv, engagerad, driven och självgående


Gillar att samarbeta och skapa en trivsam butiksmiljö både för medarbetare och kunder


Är tillgänglig för arbete kvällar och helger

Vi erbjuder:


Vikariatsanställningar: ett på 4 timmar/vecka för helgarbete samt ca 18 timmar/vecka


Ett roligt och fartfyllt jobb med härliga kollegor


Möjlighet att arbeta i en djurvänlig och utvecklande miljö


Start: Så snart som möjligt

Vill du bli en del av vårt team i Fältöversten?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Vi följer Detaljhandels avtalet I enlighet med Detaljhandelsavtalet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pet Pawr Group AB (org.nr 556376-3332)

Arbetsplats
Zoo.se Trading i Norden AB

Kontakt
Butikschef Fältöversten
Louise Kristensson
louise.kristensson@zoo.se

Jobbnummer
9605295

