Vi söker två vikarier till vår butik i Fältöversten, Stockholm
Pet Pawr Group AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-11-14
Älskar du djur och brinner för service? Då kan det här vara jobbet för dig!
ZOO.se är en del av Pet Pawr Group AB - en av Sveriges största aktörer inom husdjursprodukter med butiker över hela landet. Nu söker vi en engagerad vikarie som vill vara med och ge våra kunder - både två- och fyrbenta - en fantastisk upplevelse i vår butik i Fältöversten, Stockholm
Vad vi söker:
Du har ett genuint djurintresse och tycker om att ge hög kundservice med ett leende. Du är en lagspelare som är flexibel, ansvarstagande och inte rädd för att ta egna initiativ. Har du tidigare erfarenhet av butik eller zoo-fackhandel är det ett stort plus!
Vi tror att du:
•
Har erfarenhet av professionellt kundbemötande, gärna inom butik eller liknande
•
Är positiv, engagerad, driven och självgående
•
Gillar att samarbeta och skapa en trivsam butiksmiljö både för medarbetare och kunder
•
Är tillgänglig för arbete kvällar och helger
Vi erbjuder:
•
Vikariatsanställningar: ett på 4 timmar/vecka för helgarbete samt ca 18 timmar/vecka
•
Ett roligt och fartfyllt jobb med härliga kollegor
•
Möjlighet att arbeta i en djurvänlig och utvecklande miljö
•
Start: Så snart som möjligt
Vill du bli en del av vårt team i Fältöversten?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Vi följer Detaljhandels avtalet I enlighet med Detaljhandelsavtalet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pet Pawr Group AB
(org.nr 556376-3332) Arbetsplats
Zoo.se Trading i Norden AB Kontakt
Butikschef Fältöversten
Louise Kristensson louise.kristensson@zoo.se Jobbnummer
9605295