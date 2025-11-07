Vi söker två spansktalande assistenter till en ung man i Nacka
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2025-11-07
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Nacka
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Rollen som personlig assistent är viktig och ställer höga krav på förmågan att skapa goda och förtroendefulla relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande, och som dessutom har en stark drivkraft att ta egna initiativ och se vad som behöver göras i vardagen. Eftersom assistenten lagar specialkost är det viktigt att du är van vid matlagning och kan följa recept. Vidare krävs simkunnighet då simning är en aktivitet som förekommer.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Fysiskt stark
Erfarenhet av epilepsi/autism
Kan simma
Tål pälsdjur då både hund och katt finns i hemmet
Är van att följa matlagningsrecept
Kan spanska
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av liknande arbete
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Vi söker två timanställda med möjlighet att få en fast anställningsform i början på 2026. Tjänsterna innebär arbete under dagtid, kvällstid samt på helger på ett rullande schema.
Schemat ser ut enligt följande:
Assistent 1 Ojämna veckor: Tisdagar: 8- 14:30, Lördagar: 15- 20:30, Söndagar: 15- 20:30 Jämna veckor: Torsdagar: 8- 15 Assistent 2 Ojämna veckor: Onsdagar: 15-21, Torsdagar: 15-21 Jämna veckor: Tisdagar: 8-15, Lördagar: 15-21, Söndagar: 15-21
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
V 46 eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Uppdragschef:
Katarina Nilssonkatarina.nilsson2@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Ellionor Koll ellionor.koll@humana.se Jobbnummer
9595046