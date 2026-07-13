Vi söker två sjuksköterskor till kväll och helg och en till natten
Vingåkers kommun / Sjuksköterskejobb / Vingåker Visa alla sjuksköterskejobb i Vingåker
2026-07-13
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I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för att den enskilde får en trygg och säker vård samt bästa möjliga hälsa och välbefinnande utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsansvar
Du identifierar och förebygger risker i vården samt bedömer brukarens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Du leder hälso- och sjukvårdsarbetet inom vård- och omsorg och samarbetar med andra yrkesgrupper, både inom och utanför verksamheten och ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå.
Tillsammans arbetar ni för att möta brukarens behov på bästa sätt. I rollen ingår även att handleda och delegera omvårdnadsuppgifter till personalen på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Du kommer att utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser hos våra patienter.
Du ansvarar också för omvårdnadsdokumentationen enligt gällande lagstiftning, rutiner för att omvårdnadsarbetet utvecklas och kvalitetssäkras enligt verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
Dokumentationen sker i det databaserade journalsystemet Treserva.Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg. sjuksköterska.
Vi ser gärna att du tidigare arbetat tidigare inom vård och omsorg - äldreomsorg.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Intervjuer hålls löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut, så tveka inte att söka redan idag.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Arbetstid: Schema.
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/66". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers Kommun
(org.nr 212000-0308)
Parkvägen 8 (visa karta
)
643 80 VINGÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vingåkers kommun Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel +4615119100 Jobbnummer
10001181