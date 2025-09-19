Vi söker två seniora arkivkonsulter för uppdrag i Stockholm
Uppdragsperiod: 1 oktober 2025 - 30 september 2026
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm (på plats eller hybrid enligt överenskommelse)
Du blir anställd av oss på Poolia men arbetar på plats hos kund.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Inventera och analysera all information (analog och digital).
• Bedöma information utifrån bevarandekrav eller gallringsmöjlighet.
• Genomföra gallring i enlighet med gällande regelverk och planer.
• Ordna och förteckna information enligt VIR (verksamhetsbaserad informationsredovisning).
Upprätta samrådsunderlag till arkivmyndigheten för:
• System och information som ska bevaras och överföras.
• System och information som ska gallras.
Vem är du?
• Högskoleutbildning i arkivvetenskap eller motsvarande.
• Minst 10 års erfarenhet av kvalificerat arkivarbete.
• Erfarenhet av:
• Inventering av digital och analog information.
• VIR - ordna och förteckna enligt verksamhetsbaserad modell.
• Arbeta enligt bevarande- och gallringsplaner.
• Gallring och samrådsprocesser med arkivmyndighet.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i samband med verksamhetsövergångar eller organisationsförändringar.
• Förmåga att genomföra utredningar och analyser kopplade till informationshantering.
Publiceringsdatum2025-09-19Dina personliga egenskaper
• Självständig, strukturerad och noggrann.
• Har god samarbetsförmåga och förståelse för komplexa organisationer.
• Kommunikativ och van att arbeta med flera intressenter parallellt.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension etc.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
