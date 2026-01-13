Vi söker två säsongsanställda inom grönyteskötsel till sommaren 2026!
Om tjänsten
På uppdrag av Olofströms Kommun ansvarar Olofströms Kraft AB för driften av Olofströms gröna ytor. Arbetsuppgifterna består främst av skötsel och underhåll av kommunens parker, grönområden, idrottsplatser, lekplatser och övrig platsmark. Som säsongsarbetare hos oss bidrar du till en ren och välskött kommun.
Huvudsakliga arbetsuppgifter inom grönskötselgruppen är gräsklippning med större åkgräsklippare samt gräsröjning med röjsåg. Även andra parkrelaterade arbetsuppgifter kan förekomma.
Våra förväntningar
Till tjänsten som grönyteskötare söker vi dig med utbildning inom grönyteskötsel eller arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har kunskap och vana att hantera maskiner relevanta för uppdraget.
B-körkort och röjsågskort nivå RA är krav för tjänsten. BE-körkort, röjsågskort nivå RA-RB samt utbildning inom arbete på väg är meriterande.
Som person är du engagerad, kommunikativ och handlingskraftig. Du har ett genuint intresse för gröna miljöer och trivs med att arbeta fysiskt. Du är lösningsorienterad och flexibel och du tar ansvar för att arbetet utförs noggrant och med god kvalitet.
Du har en god känsla för service och en förmåga att möta allmänheten och kollegor på ett trevligt sätt. Du har ett gott humör och en positiv inställning som bidrar till ett gott arbetsklimat och ett starkt samarbete.
Om Olofströms Kraft AB
Olofströms Kraft AB är ett bolag inom kommunkoncernen som direkt eller genom dotter- och intresseföretag bedriver verksamhet inom elnät, vatten- och avlopp, fjärrvärme, vattenkraft, bredband, kabel-TV samt park och miljö. Bolaget ansvarar för drift, underhåll, utveckling och utbyggnad av den samhällsviktiga infrastrukturen inom sektorerna energi, VA och digital infrastruktur - Vi ger livskvalitet!
Anställningsvillkor
Anställningarna avser säsongsarbete på heltid under perioden 1/5 t.o.m. 30/9 2026. Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform avsedd för årstidsbundna arbeten.
Ansökan
Skicka ansökningshandlingar till rekrytering@okab.net
senast den 18/1. Urval sker efter ansökningstidens slut.
Kontaktperson
Charlotta Ehring Buckle, avdelningschef park och miljö, telefonnr. 0454-980 77.
Facklig kontaktperson
Kommunal Olofström, telefonnr. 010-442 79 10.
Övrigt
Olofströms Kraft AB är en rökfri arbetsplats. Vi genomför drogtest innan beslut om anställning.
