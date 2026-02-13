Vi söker två nyfikna HR Business Partners till Jula!
Jula AB / Administratörsjobb / Skara
2026-02-13
Vi är på en ostoppbar resa och söker nu dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla Julas verksamhet ur ett HR-perspektiv! Som HR Business Partner kommer du arbeta med att hjälpa chefer bli ännu bättre genom att skapa förutsättningarna för hur Jula ska attrahera, rekrytera, utveckla och behålla befintliga och framtida medarbetare!
Du kommer främst att arbeta med att stödja några av Julas chefer på huvudkontoret. Du stöttar inom HR-relaterade områden såsom förändringsledning, arbetsrätt, hälsa och rehabilitering, rekrytering, förhandlingar och övriga personalfrågor. Du kommer även få möjligheten att vara involverad i utveckla Jula vidare genom att implementera processer och delta i olika HR-projekt.
Den ena dagen är inte den andra lik och du arbetar både självständigt och tillsammans med fantastiska kollegor. Du rapporterar till HR-manager och tillhör HR-avdelningen på Julas huvudkontor i Skara.
Vad finns i ditt CV?
Vi söker dig som har erfarenhet av affärsnära HR-arbete. Du har en bred HR-kompetens och är van att stödja och utmana organisationer på olika sätt. Vi ser gärna att du har arbetat med olika HR-projekt samt har erfarenhet av implementering av HR-processer. Du har en akademisk examen inom personalvetenskap/organisation.
Vi är ett internationellt företag så du behöver goda språkliga kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska för att lyckas i ditt uppdrag.
Vem är du?
Framför allt tror vi att du är en nyfiken lagspelare som lockas av att jobba i ett entreprenörsdrivet och internationellt företag. Du gillar att ta initiativ och har inget emot att det tidvis är mycket på bordet - du är nämligen bra på att prioritera och göra det riktigt bra.
Du motiveras av att arbeta affärsnära och har ett högt engagemang för HR-frågor. Du har ett coachande och ödmjukt förhållningssätt när du stöttar chefer och ledare. Du är också en bra kommunikatör med förmåga att påverka, utmana och driva arbetet framåt.
Som vår nya kollega erbjuds du en engagerande, rolig och varierande vardag fylld av möjligheter. Tillsammans med dig vill vi fortsätta utveckla och stärka vår organisation.
Vad erbjuder vi?
Vår ostoppbara resa innebär förändring - och vi välkomnar dina tankar och idéer! Från de uppgifter du utför till hur vi utvecklar vår verksamhet, dina åsikter, insatser och nya idéer spelar roll. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag där du kan växa och utvecklas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla. Du får chansen att ta ansvar och lära nytt, och om du gör ditt bästa så kan vi lova att det inte finns några gränser i hur långt du kan komma hos oss!
Bra att veta
Vi söker två nya kollegor, båda vikariat på 1 år med start enligt överenskommelse - med placering på huvudkontoret i Skara.
Jula har kollektivavtal med Unionen för tjänstemän. Sista ansökningsdatum är 1 mars 2026. Skicka in din ansökan idag, intervjuer sker löpande.
Frågor?
Har du frågor kan du kontakta, Joanna Damm HR Manager Jula AB via, joanna.damm@jula.se Ersättning
