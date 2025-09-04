Vi söker två legitimerade fysioterapeuter med omgående start
Arthro Therapeutics AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Upplands Väsby
, Upplands Väsby
, Nacka
, Borås
, Mark
eller i hela Sverige
Vi söker två legitimerade fysioterapeuter med omgående start.
Du trivs med självständigt arbete, gillar att samarbeta i team och har B-körkort. Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Joint Academy Nacka Forum Rehab öppnade i nyrenoverade ljusa lokaler med ett stort gym i Februari 2024. Verksamheten har avtal inom Vårdval Primärvårdsrehabilitering och ligger centralt i Nacka Forum med goda kommunikationer.
Vi har vuxit fort och är nu 23 medarbetare - fysioterapeuter, specialiserad fysioterapeut, arbetsterapeuter, dietister, och kiropraktorer samt hemrehabteam.
Här finns bred kompetens inom bland annat diagnostiskt ultraljud, idrottsmedicin, ortopedi, långvarig smärta, mental hälsa, kvinnohälsa, barn, NPF och handrehabilitering.
Vi har nära samarbete med ortopedmottagningar och vårdcentraler i området, ett högt patienttryck och ett mycket gott rykte.
Vad som särskiljer oss som arbetsplats
Som fysioterapeut hos oss arbetar du i en innovativ vårdmodell som kombinerar fysiska och digitala besök med en app- och webbaserad plattform. Det digitala systemet är utformat för att stötta dig i det kliniska arbetet - inte styra det. Du har tillgång till evidensbaserade program som du kan anpassa och bygga vidare på utifrån patientens behov. Plattformen underlättar även dokumentation och administration, vilket frigör mer tid för patientmötet.
Vi erbjuder dessutom möjlighet att arbeta hemifrån upp till 20 % av arbetstiden.
Du är:
Legitimerad fysioterapeut
Drivs av att vara med och forma framtidens digitala vård
Noggrann, ansvarsfull och strukturerad i ditt arbete
Är flexibel, öppen för förändring, och kan anpassa dig snabbt efter nya situationer
Du är tålmodig, lyssnar aktivt och kommunicerar effektivt
Har en god förmåga i såväl tal som skrift vad gäller det svenska och engelska språket
Vi erbjuder:
En trygg anställning med konkurrenskraftig lön
Försäkring och pension via vårt kollektivavtal
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling och att vara med och påverka hur vården formas framåt
Flexibilitet i arbetsupplägget, med möjlighet till distansarbete vid behov
Om Joint Academy
Joint Academy är en ledande aktör inom primärvårdsrehabilitering med verksamhet i Sverige, USA och England. Vi erbjuder evidensbaserad vård för muskel- och ledbesvär - både digitalt och via våra 10 fysiska mottagningar, varav 8 i Sverige och 2 i USA. Sedan starten 2004 har vi behandlat över 150 000 patienter. Över 150 terapeuter arbetar hos oss för att skapa tillgänglig, innovativ och högkvalitativ vård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arthro Therapeutics AB
(org.nr 556941-9210), https://nackaforumrehab.se/ Arbetsplats
Nacka Forum Rehab Kontakt
Verksamhetschef
Adam Aledahl adam@jointacademy.com 0760230040 Jobbnummer
9492170