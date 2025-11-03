Vi söker två kockar för säsongsarbete på klassisk engelsk pub i Karlskrona!
2025-11-03
Vi letar efter två erfarna och engagerade kockar till vårt kök på Fox & Anchor.
Detta är ett säsongsarbete från 6 november till 31 december.
Boende kan ordnas vid behov (ej inkluderat i lönen).

Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga maträtter enligt pubens meny
Säkerställa hög kvalitet, smak och presentation
Följa hygien- och säkerhetsrutiner i köket
Samarbeta med serveringspersonal för effektiv serviceKvalifikationer
Erfarenhet av pubmat och arbete i ett högt tempo
Ansvarsfull, punktlig och flexibel
Svenska eller engelska i tal
Anställningsform och lön
Anställningsform: Säsongsarbete / tidsbegränsad anställning
Period: 6 november - 31 december
Arbetstid: Skift kl. 14:00-23:00
Lön: 213 SEK per timmeÖvrig information
Boende kan ordnas vid behov (kostnad tillkommer).
Vi söker två personer till dessa tjänster.
Är du tillgänglig under perioden och vill vara en del av vårt team?
Skicka ett kort meddelande med kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!
Ansök snarast - tjänsterna tillsätts löpande.
Om arbetsgivaren
Time2staff AS förmedlar personal till hotell- och restaurangbranschen i Norden.
Vi erbjuder tillfälliga och säsongsbetonade arbeten med fokus på kvalitet, trygghet och flexibilitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Time2staff AB
(org.nr 559540-6033), https://www.time2staff.no/ Arbetsplats
Fox & Anchor Kontakt
Mollie Erixon mollie.erixon@time2staff.com Jobbnummer
9585259