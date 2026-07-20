Vi söker två enhetschefer till LSS-verksamheter i Vallentuna kommun
Vallentuna kommun / Sjukvårdschefsjobb / Vallentuna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Vallentuna
2026-07-20
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du leda verksamheter som gör verklig skillnad i människors vardag?
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som ledare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Våra LSS-verksamheter tillhör vår avdelning för stöd och omsorg inom socialförvaltningen. Stöd och omsorg består av 12 enheter uppdelade på fem enhetschefer. Varje enhet har även en samordnare med pedagogiskt ansvar. Vi lägger stor vikt vid ett pedagogiskt arbetssätt och arbetar aktivt med Yrkesresan för att säkerställa att våra medarbetare har rätt kompetens för sitt uppdrag.
Vi söker nu två enhetschefer där den ena tjänsten kommer att ansvara för våra tre servicebostäder och den andra för våra tre gruppbostäder.
Enhetschef till våra servicebostäder: Sörgården, Gullvivan och Åby Ängar. Våra servicebostäder ligger alla centralt i Vallentuna. Tillsammans har verksamheterna cirka 40 kunder och 22 medarbetare.
Enhetschef till våra gruppbostäder: Uthamra, Hammarbacken och Västanberga. Våra gruppbostäder är belägna i olika delar av Vallentuna och har tillsammans cirka 20 kunder och 36 medarbetare.
Lär dig mer om hur det är att arbeta inom våra LSS-verksamheter, se video och möt medarbetare på vår webbplats: https://www.vallentuna.se/arbeta-inom-lss Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef inom stöd & omsorg i Vallentuna blir du en nyckelperson i att forma en hållbar och kunskapsbaserad verksamhet präglad av tillit, delaktighet och gemensamt ansvar. Du leder med riktning och mod, skapar förutsättningar för medarbetare att lyckas och driver utveckling tillsammans med engagerade kollegor. Som enhetschef är du underställd verksamhetschefen inom Stöd & omsorg som ligger organiserat inom socialförvaltningen och ingår i verksamhetens ledningsgrupp.
För oss är det viktigt att du som enhetschef vill vara aktiv och nära verksamheten. Det är en förutsättning för att du ska kunna vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter. Genom att finnas nära verksamheten, kan du också säkerställa kommunens värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på dina verksamheter. Du både vill och har förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån våra mål och ekonomiska ramar. Du har budget- och resultatansvar samt rapporterar till verksamhetschefen och ingår i hens ledningsgrupp. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Avslutad högskoleutbildning som socionom eller sjuksköterska eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Flerårig erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet.
Erfarenhet av arbetsledande uppdrag.
God kunskap om relevant lagstiftning, främst LSS och socialtjänstlagen (SoL).
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av ledande befattning inom vård och omsorg med ansvar för personal, arbetsmiljö och budget.
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Dina personliga egenskaper
Du försäkrar dig om att medarbetare, processer och resurser organiseras för att nå mål så effektivt som möjligt.
Du förbättrar och ökar medarbetarnas kompetens, bygger chefs- och medarbetarrelationen, skapar delaktighet med samsyn om verksamheten och Vallentuna kommun.
Du utvecklar, uppmuntrar innovation, lärande och skapar anpassning till externa förändringar
Du är länken och representerar din verksamhet och Vallentuna kommun.
Vallentunas värderingar syns i ditt och dina medarbetares beteenden
Du är en trygg och stabil ledare som arbetar strukturerat, tar ansvar och fattar välgrundade beslut.
Du har ett närvarande ledarskap och bygger förtroendefulla relationer genom tydlig kommunikation.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ge så goda förutsättningar som möjligt har Vallentuna kommun en chefsakademi, för chefer och ledare, där du får utbildning och verktyg.
Anställningarna är en tillsvidare på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas. I Vallentuna kommun har vi en gedigen chefsrekryteringsprocess, med olika steg och tester. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser med syfte att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
Personer som anställs för att arbeta med äldre och vuxna personer med funktionsvariation i hemmet ska visa upp ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta angiven person i annonsen.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 16 augusti 2026.
För mer information kontakta:
Tove Fast, Verksamhetschef, 0858785743 alternativt tove.fast@vallentuna.se
(tillgänglig v30 och från och med v33 och framåt)
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 36 VALLENTUNA Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
10006417