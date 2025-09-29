Vi söker två ekonomer till serviceförvaltningen
Halmstads kommun, Ekonomiavdelningen / Redovisningsekonomjobb / Halmstad Visa alla redovisningsekonomjobb i Halmstad
2025-09-29
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads kommun, Ekonomiavdelningen i Halmstad
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Vill du vara en del av en nytänkande förvaltning som bidrar till en bättre vardag för de som bor, verkar och vistas i Halmstads kommun? På serviceförvaltningen jobbar vi tillsammans för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service inom alla våra områden. Vi erbjuder tjänster inom bland annat måltider, fastighets- och verksamhetsservice, IT, fordon, personal- och lönehantering samt kommunvägledning.
Vi är en professionell organisation i ständig utveckling, varje dag ger en ny möjlighet att prova nya metoder och arbetssätt. Ibland lyckas vi och ibland lär vi oss - båda är bra! Vi ger ett gott bemötande till alla, från barnen och pedagogerna på förskolan till våra äldre på äldreboendena. Vi är förvaltningen som är med våra kommuninvånare hela livet. Vill du också vara med?
På ekonomiavdelningen är vi 12 kollegor som arbetar med serviceförvaltningens ekonomiredovisning. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya smarta lösningar för att digitalisera och förenkla våra processer. Vi har en flexibel arbetsplats i centrala Halmstad med aktivitetsbaserade kontor. Möjligheten att delvis arbeta på distans är en självklarhet så länge det fungerar för våra kunder och intressenter.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Drivs du av service och varierande arbetsuppgifter? Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för våra kunder i Halmstads kommun? Har du en examen inom ekonomi? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu två engagerade och nyfikna ekonomer till Serviceförvaltningens ekonomiavdelning. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du har nära kontakt med verksamhets- och områdeschefer. Som ekonom hos oss arbetar du med de flesta arbetsuppgifter som hör till det ekonomiska året. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
* Redovisning
* Fakturahantering
* Budgetarbete
* Bokslut
* Prognos och ekonomisk uppföljning
* Kontinuerligt förändringsarbete
Du tillbringar större delen av din arbetsdag i olika system och du är bekväm med detta. Du kommer främst att arbeta i ekonomisystemet Unit4 samt Office 365, särskilt i Excel. På ekonomiavdelningen arbetar vi aktivt tillsammans för att förenkla, förbättra och effektivisera våra arbetsmoment både med interna utvecklingsgrupper och kollegialt lärande. Vi hjälps åt och lär av varandra.
Vi är en kundorienterad organisation vilket innebär att mycket av vårt arbete styrs av våra kunders behov. Detta innebär att arbetsuppgifter inkommer från olika håll och att arbetsdagen inte alltid kommer bli som du planerat. Du behöver vara noggrann och systematisk för att kunna möta de dagliga utmaningarna. Vi ser det som självklart att arbeta över gränserna på vår avdelning, alla hjälps åt vid behov även om uppgifterna ligger utanför det egna verksamhetsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har goda kunskaper i redovisning samt god förmåga att formulera dig på svenska i både tal och skrift. Har du erfarenhet av att arbeta med ekonomi inom offentlig verksamhet och av ekonomisystemet Unit4 är det extra meriterande.
Du kan snabbt sätta dig in i olika verksamhetssystem och har goda kunskaper i Excel. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer och arbetsuppgifter och är nyfiken på och ser möjligheter med den teknik som idag finns tillgänglig. Du ser positivt på förändringsarbete och drivs av möjligheten att digitalisera och effektivisera våra ekonomiska processer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vill du lära dig mer om serviceförvaltningens goda kultur? Titta gärna på filmen: https://vimeo.com/1018325941/92fb573084?share=copy
Vi uppmuntrar till god hälsa och regelbunden rörelse. Halmstads kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag till alla anställda.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280627 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Halmstads kommun, Ekonomiavdelningen Kontakt
Områdeschef
Anna Lönn anna.lonn@halmstad.se Jobbnummer
9530982