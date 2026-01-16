Vi Söker Två Ecvim-Diplomerade Veterinärer Till Vårt Team
2026-01-16
Specialist i internmedicin - ECVIM/ACVIM-diplomerade eller residency-tränade veterinärer sökes till vårt team
Vi söker två engagerade och erfarna internmedicinare med ECVIM-diplom som vill bli nyckelpersoner i vårt växande team. Som vår nya kollega kommer du att spela en central roll i att stötta och utbilda våra veterinärer.
Du trivs i en roll där samarbete med kollegor är en självklarhet och där du får möjlighet att påverka både den dagliga verksamheten och vår framtida riktning. Vi ser gärna att det finns ett särskilt intresse för att utreda och samarbeta med andra avdelningar för att underlätta utredningen. Du tycker också om att hålla föreläsningar, ge rådgivning och dela med dig av din kunskap genom att utbilda dina kollegor.
Du är motiverad av att ge högklassig service till våra djurägare samt att ge våra patienter den bästa möjliga vården. Arbete inom onkologi kan förekomma som en del i att hantera patientflödet i onkologiteamet. Ett stort intresse för forskning och samarbete med andra nordiska kollegor för att stödja kliniska studier är också något vi värdesätter.
Dina arbetsuppgifter innefattar kliniskt arbete på klinik. Där kommer du att göra kliniska utredningar i huvudsak på hundar och katter, samt skapa en behandlingsplan och följa upp patienten. Arbetet inkluderar även att stötta kollegor genom vägledning och föreläsningar.
Vi söker dig som:
Är ECVIM/ACVIM-diplomerad eller residency-tränad veterinär
Har erfarenhet av kliniskt arbete inom intern medicin
Har erfarenhet av kliniskt arbete inom onkologi
Har god samarbetsförmåga
God förmåga i tal och skrift i engelska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att utbilda kollegor
Erfarenhet av att hålla vetenskapliga ronder
Vad erbjuder vi? Du kommer att arbeta i ett erfaret och engagerat team som inkluderar två diplomerade kirurger, två kardiologer, en neurolog, en akut- och intensivvårdsspecialist, en anestesiolog samt en klinisk patolog - alla med målet att erbjuda högkvalitativ vård för ett växande antal avancerade fall.
Du kommer ha tillgång till toppmodern utrustning och avancerade diagnostiska möjligheter. Vår klinik är utrustad med både digital röntgen, datortomografi (CT) och magnetkamera (MRI), och vi har tre avancerade ultraljudsmaskiner - inklusive en portabel enhet för bedside-undersökningar. Vi har också möjlighet till videoendoskopi (bronko-, gastro- och rigid endoskopi) och fluoroskopi.
Vi har ett välutrustat laboratorium, och ett nära samarbete med vårt referenslaboratorium säkerställer en grundlig utredning av varje fall. Vårt sjukhus inkluderar också en enhet helt dedikerad till cytostatika, vilket ger säkra och effektiva behandlingar inom bland annat onkologi. För anestesiologiska behov har vi avancerad utrustning för övervakning.
Detta är en unik möjlighet för dig som vill fördjupa dig inom dina specialistområden och samtidigt vara med och forma framtiden för avancerad djursjukvård i Norden.
Ort: Kungens Kurva, Evidensia Södra Djursjukhuset.
Omfattning: Tillsvidare 100%. Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 2026-02-15. Ansökning sker via länk i annonsen (ej mail).
För information: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakt
Mats Wänlund på mats.wanlund@evidensia.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Evidensia Södra Djursjukhuset är ett djursjukhus med ca 200 medarbetare. Vi bedriver djursjukvård årets alla dagar. Vi har en välutrustad operationsavdelning, vård- och infektionsavdelning, IVA, bildavdelning med röntgen, ultraljud DT och MR. Vi välkomnar alla individer till oss och vi vill vara en arbetsplats där alla medarbetare har lika möjligheter och rättigheter.
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans med våra engagerade medarbetare arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
