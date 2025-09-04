Vi söker två drivna säljare till vårt kontor på Södermalm!
NN Capital AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-09-04
Är du redo för nästa steg i din karriär inom försäljning? Vårt anrika kontor mitt i hjärtat av Södermalm söker nu två ambitiösa säljare som vill vara en del av ett familjärt bolag med högt i tak.
Om jobbet
Du kommer att arbeta med försäljning av telekomtjänster inom B2C. Rollen är provisionsbaserad, vilket ger dig möjlighet att snabbt bygga upp en attraktiv inkomst. Vår generösa provisionsmodell belönar driv och resultat - här finns det inga gränser för hur mycket du kan tjäna.
Vi erbjuder
En gedigen onboarding med fokus på både produktkunskap och försäljningsteknik.
Löpande coaching och stöd från erfarna säljledare.
En arbetsplats där vi kombinerar högt tempo med en familjär och positiv kultur.
Stora möjligheter att utvecklas och bygga ett starkt CV inom försäljning.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet inom försäljning eller är ny i branschen men vill lära dig och utvecklas.
Är driven, målinriktad och resultatorienterad.
Trivs i en miljö med högt i tak, där vi stöttar och pushar varandra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: nojan.nobakht@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Capital AB
(org.nr 559243-0416)
Folkungagatan 122 (visa karta
)
116 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Södermalm Jobbnummer
9493032