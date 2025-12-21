Vi söker två biståndshandläggare (vikariat)
Är du utbildad socionom som vill skapa värdefulla möten mellan människor och göra skillnad för dem vi är till för?
Vill du jobba i en verksamhet som ligger i framkant med omställningen mot en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst?
Nu söker vi två vikarierande biståndshandläggare till Vård- och äldreförvaltningens myndighetsverksamhet.
Här kan du träffa några av dina blivande kollegor och läsa mer om hur det är att arbeta som biståndshandläggare hos oss. Titta också gärna in på vårt instagramkonto och ta del av vår vardag.
I Vård- och äldreförvaltningens myndighetsverksamhet arbetar ca 50 biståndshandläggare uppdelade i olika team utifrån geografiska områden. Våra kontor ligger på Ramnåsgatan 1 i närheten av Centralstationen och Resecentrum med vackra Ramnaparken intill.
För att underlätta balansen mellan arbete och fritid finns möjlighet till flextid när arbetet tillåter. Du har också tillgång till flera olika förmåner, exempelvis friskvårdsbidrag och gratis inträde till stadens badanläggningar. På Ramnåsgatan 1 finns också ett café där medarbetare kan köpa smörgåsar, enklare sallader, fika m.m.
Vi erbjuder ett givande och omväxlande arbete. För oss är arbetsglädje, trivsel, engagemang och respekt viktigt och någonting vi ständigt arbetar med. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och oss själva.
När du börjar din anställning hos oss får du en individuellt anpassad introduktion som ger dig goda förutsättningar och en trygg och stabil start på ditt nya uppdrag. Du får även stöd och hjälp av enhetschef, metodhandledare och erfarna kollegor.
Som biståndshandläggare hos oss jobbar du för att både yngre och äldre personer ska kunna leva ett gott liv varje dag.
Arbetet handlar framförallt om att möta människor, utreda, bedöma, fatta beslut och ompröva beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen. Det innebär enskilda möten, avstämningar med sjukhus och samverkan med övrig personal, anhöriga och externa myndigheter.
Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor och andra professioner och verksamheter.
Vi utreder enligt modellen IBiC, Individens Behov i Centrum.
Vi söker dig som har socionomexamen. Vi ser gärna att du har arbetat med socialt arbete inom äldreomsorg tidigare och har du kompetens inom biståndshandläggning eller annan myndighetsutövning är det meriterande.
Din förmåga att vara kommunikativ, lyhörd och lösningsfokuserad gör att du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Du ser det som en självklarhet att samarbeta och samverka på ett professionellt sätt med alla dina kontakter.
Du behöver självständigt kunna planera, strukturera och prioritera i ditt arbete. Det är också viktigt att du trivs i en miljö där arbetsdagen är varierad eftersom vissa dagar är mer intensiva än andra och plötsliga situationer ställer krav på flexibilitet och förmåga att prioritera om.
Du är van vid att arbeta i olika IT- system och du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
